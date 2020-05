Il bando del Comune di Matera per l’acquisto di bici a pedalata assistita, finora, è stato un successo. Tant’è che gli ultimi 300 fortunati concittadini potranno inforcarne una contribuendo a incrementare la mobilità sostenibile. Per presentare la rendicontazione dell’acquisto c’è tempo fino al 10 giugno. La documentazione va consegnata a mano, per raccomandata o con p.e.c al Comune di Matera. Ecco quello che va consegnato: fattura di acquisto intestata al beneficiario e quietanzata con le modalità di pagamento previste (idem se la bici è acquistata on line) , copia del documento di identità, attestazione con dichiarazione di conformità del mezzo in base all’articolo 50 del Codice della Strada, compilazione del modello ”B” che si puo’ scaricare sulla home page del Comune alla sezione Avvisi. Per eventuali approfondimenti, delucidazioni, occorre recarsi al Comune. Referente del bando è il vigile Vito Resta in servizio presso il Comando della Polizia Locale. Si puo’ contattare anche lo 0835/241438 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica polizialocale@comune.mt.it . Al Comune, intanto, da quanto ci ha riferito l’assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni si sta lavorando a un programma di investimenti per dotare la città, e in particolare le aree extraurbane, di piste ciclabili. Ne parleremo quando il programma sarà pronto. Nel frattempo, e lo abbiamo visto durante la quarantena del confinamento da covid 19, ciclisti di tutte le età hanno inforcato le due ruote, favoriti dal ridotto traffico urbano. Pratica che continua anche nella fase 2, ma con un invito a fare più attenzione -sopratutto per i piccoli- per l’aumentata presenza delle diverse tipologie di mezzi a motore. E la cosa riguarda anche la strada che fiancheggia il canale di bonifica di contrada Pantanello, dove i cordoli sono stati rimossi – per temporanee esigenze di sicurezza viaria- nell’anno da capitale europea della cultura e non più ripristinati. Attendiamo di vedere i nuovi progetti di piste ciclabili e il probabile incremento dei patiti delle due ruote . Condizione che maturerà certamente con nuovi possessori di bici elettriche, grazie al bonus mobilità introdotto dal Governo con il “DL Rilancio” che prevede un contributo massimo di 500 euro (pari al 60 per cento della spesa) per l’acquisto di bici a pedalata semplice o assistita. Il provvedimento è limitato ai residenti di città con più di 50.000 abitanti. Attendiamo il bando.