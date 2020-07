Prendere il treno delle Ferrovie Appulo lucane per andare da Matera a Bari? Remo e sua moglie ci penseranno, anzi lo hanno già fatto, prima di ripetere una esperienza che li ha segnati per sempre. Sono due professionisti. Abituati a viaggiare e sanno valutare, anche all’estero, quali mezzi utilizzare per muoversi senza disagi risparmiando tempo e danaro. Il racconto sulle due ore impiegate per raggiungere il capoluogo pugliese e poi per tornare a casa ha del paradossale. Si sarebbero aspettati un servizio all’altezza della modernissima stazione centrale di Matera, di impronta boeriana, e informazione puntuali sul come muoversi. Ma sono rimasti delusi. La descrizione dell’esperienza su rotaia è lo specchio dei tempi con immagine e contenuti su binari diversi..

Il RACCONTO DI REMO

Ieri pomeriggio (martedì 28 luglio) io e mia moglie siamo andati a Bari usando le Fal, in primis, abbiamo appreso che sono ridotte le corse dirette Matera Bari ma alcune corse vengono effettuate con autobus sostitutivo Matera Altamura e alla stazione di Altamura parte il treno che parte da Gravina e arriva ad Altamura per Bari, ci sono le indicazioni dove sedere con mascherina ma dopo Palo ci si poteva sedere anche in tre o 4 sempre con mascherina. Unico Capostazione Matera Sud. La grande stazione Centrale un progetto del grande Boeri nessuna informazione come anche a Villa Longo. Finalmente dopo 2 ore a Bari, nulla é cambiato, ritorno al passato e magari il cavallo di Dalí davanti alla Stazione sembra suggerire che il Cavallo sarebbe più veloce? L‘odissea non é terminata dopo la sosta a Bari avevamo due possibilità per il ritorno ore 20 o 21? Optiamo per 21 mentre attendevamo l‘arrivo del treno finalmente comprendiamo dal Capo Stazione Barese che non c‘era il ritorno con il treno ma cancellati i due treni delle 20 e 21 in compenso autobus sostitutivo. Tutti con mascherina ma superaffollato con persone in piedi ad Altamura un‘altro autobus di ritorno con arrivo a Matera alle 23. Morale della favola meglio andare con la macchina.

Matera Capitale della Cultura o provincia di Potenza?