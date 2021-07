Pazienza. Per questo non se ne parla e i ”laboratori’ sulla fedda rossa e la ‘crapiata” il piatto tutto materano della tradizione mietitoria, al centro delle sagre del passato, slittano a tempi migliori. Peccato, ma le norme anticovid e varianti in corso non ammettono deroghe. Le ”portate” facevano parte del programma di avvicinamento ai 70 anni dalla fondazione del borgo. Chiaramente i martellesi e i materani veraci in casa propria accenderanno , e in tutta sicurezza, il fuoco per abbrustolire la bruschetta da condire con olio extravergine di oliva, pomodoro, rucola o da assaggiare ” a crudo” dopo una strofinata d’aglio, a seconda dei palati. Pentolone o marmitta pronta anche per la crapiata, che annovera patate ,cereali (grano) e legumi , dai ceci ai fagioli, dalle cicerchie alle lenticchie alle fave secche. Tradizione, al focolare domestico, salva…Ma per il 70^ del Borgo tutti in piazza.