La notizia dell’aggiudicazione dei lavori alla pugliese Consorzio Stabile Build S.C.ar.l ha sbloccato l’attesa sul progetto di Parco intergenerazionale a Matera di piazza della Visitazione. Una procedura che ha visto la commissione, insediata presso la stazione appaltante della Provincia, concludere l’iter nella settimana di Pasqua. Ora occorrerà lavorare alla cantierizzazione che, a giudicare da quanto auspica il sindaco Domenico Bennardi, dovrebbe cominciare questa estate e concludersi e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. E l’incognita del tempo resta l’aspetto più importante,insieme alle opere da eseguire con un cronoprogramma definito e con il giusto impiego di maestranze. Non sono previsti, infatti, turni di notte. Una scommessa per tanti e per la città, dopo le tante polemiche che hanno accompagnato dalla giunta guidata da Raffaello De Ruggieri a Domenico Bennardi fasi progettuali, aggiustamenti e auspici per rimediare a situazioni impattanti di fabbricati realizzati con Matera 2019. Tra queste la mega tettoia della nuova stazione delle Fal. E non sono mancate le provocazioni: abbattimento o copertura con piante della giungla amazzonica. Provocazioni a parte. Occorrerà pensare anche alle attività e funzioni da delocalizzare, come l’arrivo dei bus. Per i materani, probabilmente, potrebbe essere l’ultima volta per vedere un luna park per la Festa del 2 Luglio, della quale sappiamo che si farà…Attendiamo conferme. Per ora una certezza: l’aggiudicazione dei lavori per riqualificare la piazza, con l’interrogativo dei tempi di esecuzione e consegna.



IL COMUNICATO DEL COMUNE DI MATERA

Aggiudicati i lavori per il Parco intergenerazionale di Piazza della Visitazione a Matera.

“E’ stata assegnata la gara per il grande cantiere di Piazza della Visitazione che finalmente diventerà ciò che attualmente non è, un “luogo” al servizio dei cittadini, del centro storico, dei viaggiatori, all’insegna della socialità all’area aperta, della convivialità, dello sport, della sostenibilità.” Queste le parole del primo cittadino Bennardi.

“Presto avvieremo i cantieri, probabilmente già entro l’estate. Sarà un’area accessibile, sostenibile, verde e accogliente. Dopo la pubblicazione del bando si è quindi arrivati all’aggiudicazione della gara, con la realizzazione dei lavori prevista entro il 31 dicembre 2023. Il finanziamento messo in campo dalla Regione con fondi europei è pari a 10 milioni e 900 mila euro. Rimane l’impianto originale del progetto come parco intergenerazionale con parcheggio interrato di 250 posti auto destinati prevalentemente ai residenti ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità, alla socialità e all’innovazione.

Il progetto deriva anche dalla consultazione aperta con cittadini e ordini professionali, ricorda il Sindaco con incontri che abbiamo programmato già con l’allora assessore architetto Graziella Corti, arrivando ad un idea di spazio totalmente accessibile, con percorsi ciclabili e pedonali senza barriere architettoniche; con illuminazione smart nell’ottica della smart city.”

La commissione ha giudicato quale miglior offerente tra i tanti progetti pervenuti quello del Consorzio Stabile Build S.C.ar.l.

