Per piazza Matteotti il temporaneo accesso a ”zig zag’

Ed è davvero azzeccata la denominazione affibbiata da concittadini che transitano lungo un percorso transennato, che da via Moro, via Don Minzoni e via Roma attraversano l’area cuscinetto di piazza Matteotti, interessata da un cantiere in divenire nel progetto più vasto di ”piazza intergenerazionale” ,che comprende l’area dei parcheggi interrati sul versante di piazza della Visitazione. Una soluzione temporanea in attesa che accessi, spazi verdi e percorsi pedonali vengano tracciati dal disegno progettuale. Del resto i veicoli non possono più accedere dall’ingresso che dall’incrocio di via Aldo Moro (all’altezza del Palazzo Municipale)in piazza Matteotti e proseguire per via Matteotti-incrocio con via Cappelluti. Ne sapremo di più quando saranno ultimati i parcheggi interrati, attualmente scoperti, e dopo la riqualificazione della piazza. Nel frattempo percorso pedonale a zig zag, anche per i turisti.

