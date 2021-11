E sarebbe una bella iniziativa, un attrattore per ammirare con un solo colpo d’occhio Matera dall’alto: dalla Civita ai rioni Sassi, dalle piazze all’habitat rupestre.E di sera con i percorsi di luce sarebbe un colpo d’occhio unico. Se poi l’attrazione, o attrattore, diventasse stabile e allora anche i turisti farebbero la fila per un giro. Come il ” London Eye” , l’occhio di Londra, che si alza sui cieli della capitale inglese per 135 metri, tra il Ponte di Westminster e lo Hungerford Bridge. E in attesa che il Big Ben torni a far sentire i suoi rintocchi continua a fare affari… Ricordate? Venne inaugurata nel 2000, ed è diventata la ruota panoramica più alta d’Europa (nonostante il Regno Unito sia uscito dall’Unione) , ma resta uno dei simboli più apprezzati. Antonio Serravezza, animato dalla cultura del fare impresa per rendere più attraente la città e diversificare l’offerta turistica è già, idealmente sulla ruota panoramica, contro ogni scetticismo. La giostra fa sognare e muove l’economia. E allora che si passi dalle parole ai fatti…



le RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

ARRIVA LA RUOTA PANORAMICA PER VEDERE MATERA DALL’ALTO?

È uno dei simboli di quasi tutte le maggiori capitali europee, ma in Italia ancora non esiste questa tradizione. Perciò ho deciso di portarne una in città. La passione per questo genere di installazione è cresciuta e ha iniziato un tour anche nelle maggiori città turistiche italiane. Si chiama “wonder wheel” ed è tra le più alte ruote panoramiche 🎡 in Europa. Da dei test effettuati con i droni la posizione migliore per abbracciare una vista panoramica sui Sassi sino ad arrivare sulla Murgia, gran parte della città sul Piano e naturalmente il Castello Tramontano il posizionamento dovrebbe essere nel parco di via Castello. Non è una giostra che sminuisce la città anzi si aggiungerebbe come una attrazione per tutti coloro che intendono fermarsi almeno quarantotto ore nella capitale europea della cultura. Chi non vorrà farsi i due giri che dura il tempo del biglietto. I primi saranno senz’altro i materani che non si faranno sfuggire questa occasione per vedere la propria città da un’altra dimensione. Non accetto la critica di alcuni cittadini che n vedono la ruota panoramica come una giostra da baraccone. È un’installazione temporanea che dovremmo ospitare una volta all’anno da dicembre ad aprile (feste natalizie e pasquali). La critica semmai può essere rivolta a tante modernità e stravolgimenti che si vedono nei Sassi. Da persona che gira il mondo e che viaggia ancora tanto spero di non privarmi di un giro sulla wonder wheel qui a Matera e non a Tokyo o Vienna o Parigi.