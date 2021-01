I Campanacci 2021 non risuoneranno tra i vicoli di San Mauro Forte ma i loro rintocchi resteranno fermi oltre che nella mente e nel cuore di tutti i sanmauresi, alle pareti del Municipio per tutto il 2021.

Il Comune, infatti, ha voluto come ogni anno coinvolgere le scuole che lo ricordiamo danno inizio ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate proprio con la sfilata dei bambini, bambine, ragazzi e ragazze, invitando gli allievi e le allieve della scuola a trasformare il suono dei campanacci in immagini, ovvero a creare, una illustrazione di cosa è per loro questa tradizione.

PER ME IL CAMPANACCIO È…Uno spazio dedicato anche alle doti artistico-figurative degli studenti, che ci dà la possibilità di celebrare comunque la nostra festa!

Ancora una volta la scuola di San Mauro Forte apre le sue porte, offrendo l’opportunità di vedere da vicino ciò che quasi sempre finisce per costituire un patrimonio esclusivamente privato delle famiglie. Le opere infatti saranno esposte nella casa comunale per tutto l’anno con la speranza di poter riascoltare di nuovo il suono fragoroso e cadenzato dei campanacci!