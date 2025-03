Per Matera Capitale apre la sua sede: un laboratorio urbano per costruire il futuro della città

“Per Matera Capitale ha aperto ieri la sua sede in via Tommaso Stigliani 88, uno spazio che non sarà semplicemente un punto di riferimento fisico, ma un vero e proprio Laboratorio Urbano: un luogo di confronto aperto, dove i problemi e le soluzioni per Matera contano più dei nomi e delle dinamiche di potere.” E’ quanto si annuncia con una nota che così prosegue “Mentre il dibattito politico cittadino sembra ridursi a una sterile corsa ai candidati, Per Matera Capitale ritiene “primarie” esclusivamente le esigenze della città, sintetizzabili innanzitutto nella necessità di garantire alla città innanzitutto un governo all’altezza delle sue sfide. I temi che ci stanno a cuore sono quelli del Manifesto per la Buona Politica, che sentiamo profondamente nostro e che abbiamo contribuito a scrivere. Questo Manifesto ha rappresentato un primo passo fondamentale, ma ora non basta più: è il momento di tradurre i suoi principi in punti programmatici chiari e concreti. Per farlo, abbiamo già avviato un confronto aperto con la città e, da oggi, il Laboratorio Urbano è il luogo in cui le idee prenderanno forma, in cui i cittadini potranno discutere, approfondire e costruire insieme un programma serio e realizzabile. Per questo invitiamo tutti coloro che vogliono contribuire con passione e generosità a mettersi in gioco con la nostra squadra che sta diventando sempre più grande. Stiamo aggregando portatori sani di idee e di saperi, donne e uomini capaci e motivati che vogliano costruire una politica diversa, a partire dalla lista che stiamo costituendo. Perché ciò che serve ora a Matera non è un voto di protesta, che ha già dimostrato di non produrre esiti costruttivi per la città, ma un voto di proposta che azzeri anche l’astensionismo, che sicuramente non è la soluzione per cambiare. Invitiamo chiunque abbia a cuore il futuro della città a partecipare al laboratorio urbano di Per Matera Capitale. È tempo di spostare il dibattito pubblico dai nomi alle soluzioni, di mettere al centro i cittadini e il bene comune, lasciando da parte le beghe personali e le lotte di potere che hanno paralizzato per troppo tempo la politica locale. Questa campagna elettorale deve essere finalmente un’occasione di partecipazione vera, non l’ennesimo gioco di veti e ambizioni personali. La porta di via Tommaso Stigliani 88 è aperta a chi vuole contribuire, con serietà e competenza, a costruire la Matera di domani. Vi aspettiamo. Matera, 16 marzo 2025 – Per Matera Capitale ha aperto ieri la sua sede in via Tommaso Stigliani 88, uno spazio che non sarà semplicemente un punto di riferimento fisico, ma un vero e proprio Laboratorio Urbano: un luogo di confronto aperto, dove i problemi e le soluzioni per Matera contano più dei nomi e delle dinamiche di potere. Mentre il dibattito politico cittadino sembra ridursi a una sterile corsa ai candidati, Per Matera Capitale ritiene “primarie” esclusivamente le esigenze della città, sintetizzabili innanzitutto nella necessità di garantire alla città innanzitutto un governo all’altezza delle sue sfide. I temi che ci stanno a cuore sono quelli del Manifesto per la Buona Politica, che sentiamo profondamente nostro e che abbiamo contribuito a scrivere. Questo Manifesto ha rappresentato un primo passo fondamentale, ma ora non basta più: è il momento di tradurre i suoi principi in punti programmatici chiari e concreti. Per farlo, abbiamo già avviato un confronto aperto con la città e, da oggi, il Laboratorio Urbano è il luogo in cui le idee prenderanno forma, in cui i cittadini potranno discutere, approfondire e costruire insieme un programma serio e realizzabile. Per questo invitiamo tutti coloro che vogliono contribuire con passione e generosità a mettersi in gioco con la nostra squadra che sta diventando sempre più grande. Stiamo aggregando portatori sani di idee e di saperi, donne e uomini capaci e motivati che vogliano costruire una politica diversa, a partire dalla lista che stiamo costituendo. Perché ciò che serve ora a Matera non è un voto di protesta, che ha già dimostrato di non produrre esiti costruttivi per la città, ma un voto di proposta che azzeri anche l’astensionismo, che sicuramente non è la soluzione per cambiare. Invitiamo chiunque abbia a cuore il futuro della città a partecipare al laboratorio urbano di Per Matera Capitale. È tempo di spostare il dibattito pubblico dai nomi alle soluzioni, di mettere al centro i cittadini e il bene comune, lasciando da parte le beghe personali e le lotte di potere che hanno paralizzato per troppo tempo la politica locale. Questa campagna elettorale deve essere finalmente un’occasione di partecipazione vera, non l’ennesimo gioco di veti e ambizioni personali. La porta di via Tommaso Stigliani 88 è aperta a chi vuole contribuire, con serietà e competenza, a costruire la Matera di domani. Vi aspettiamo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.