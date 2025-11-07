Per lunedì, doppia convocazione del Consiglio Comunale. Seduta aperta per Matera 2026.

Lunedì 10 novembre il Consiglio comunale di Matera è stato convocato in doppia seduta. La prima –alle ore 15,00– con all’ordine del giorno la elezione del Presidente e dei suoi due vice, oltre ad altri ben 9 punti riguardanti esame e voto su mozioni ed ordini del giorno su diversi argomenti, la ratifica di una delibera di Giunta e una surroga nell’ambito di una commissione. Alle ore 17,00 – invece- una seduta aperta al pubblico e monotematica su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”. Solo due ore, dunque, per esaurire il ricco ordine del giorno della seduta che dovrebbe partire alle 15,00 e che- sebbene verosimilmente vedrà la mancanza del numero di presenze qualificate richieste per la votazione di cui al primo punto- rischia di restringere di molto il dibattito sulle tematiche successive. A meno che la maggioranza di centro destra non decida di fare come la volta precedente, ovvero aggiornare nuovamente la seduta dopo la presa d’atto dell’assenza delle opposizioni (che dovrebbe esservi alla luce di quanto detto nella conferenza stampa di qualche giorno fa) sul primo punto. Comunque ecco a seguire “l’Ordine del Giorno: 1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio); 2. Mozione a firma dei consiglieri Draicchio e Lisurici avente ad oggetto: “Istituzione del Piano Comunale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) – (Prot. n. 0100669/2025 del 02.10.2025)”; 3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025); 4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Saverio Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025); 5. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 111/2025 del 19 settembre 2025 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 n. 10. Approvazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”. 6. Surroga componente della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari; 7. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”; 8. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Grieco Francesco Paolo avente ad oggetto: “Istanza di presentazione ordine del giorno in Consiglio comunale in merito alla sentenza del TAR Basilicata del 21 luglio 2025- n.00414/2025 REG.PROV.COLL.- 0089/2025 REG.RIC., concernente l’insediamento di un impianto biometano nella zona industriale La Martella- Matera”; 9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco Saverio avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”; 10. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino Angelo avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025).”

Il Consiglio Comunale di Matera, come dicevamo, è -inoltre- convocato in seduta aperta e monotematica per il giorno 10 novembre alle ore 17, sempre nella Sala Consiliare “Pasolini” di via Sallustio, per discutere di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

“L’incontro -si legge nel comunicato- rappresenta un momento di confronto e condivisione dedicato allo stato di avanzamento del progetto, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione attiva e consapevole delle realtà locali.

Sono invitate le Associazioni, gli enti culturali, i rappresentanti del mondo accademico, del volontariato e della cittadinanza, al fine di contribuire con idee, proposte e suggerimenti utili alla definizione delle linee programmatiche e progettuali che guideranno le attività culturali in vista del 2026.

La seduta intende favorire un percorso partecipato e condiviso, volto a rafforzare il ruolo di Matera come punto di incontro e dialogo tra le culture del Mediterraneo, nel segno della cooperazione, della creatività e dell’inclusione.” Come di consueto, si ricorda che -per chi non volesse seguire i lavori in presenza- viene garantita la pubblicità delle sedute consiliari mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/ novita/nuove-dirette- streaming-per-il-consiglio- comunale-di-matera/.