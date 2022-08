Per Luciano in Lodola bye bye Svezia al sapore di mirtilli

Può essere fonte di reddito anche nei piccoli centri della Basilicata che hanno un bosco da sfruttare, con la raccolta di piccoli frutti che hanno mercato. E’ il caso dei mirtilli che Luciano Loizzo,a bordo della affidabile Moto Guzzi Gilera 235 GT , ha visto raccogliere ”a cassette” in un bosco della Svezia. E da noi ha pensato Luciano, tra Ferrandina, San Mauro Forte,Salandra, si potrebbero raccogliere mirtilli, gelsi, lamponi e altre bacche. E’ un’idea per diversificare l’economia ed evitare che i nostri polmoni verdi siano bruciati dal fuoco… Uno spaccato dell’offerta turistica che funziona. A cominciare dai raduni di mezzi d’epoca, incontrati per strada.E la sua ”Lodola” è un pezzo da museo viaggiante. Un raduno a Ferrandina di quanti hanno raggiunto Capo Nord in moto? E’ un’idea…al lavoro Se ne parla al ritorno. Oggi intanto, dopo il pernottamento a Kristinehamn ultima tappa in terra svedese, a 70 chilometri da Maristad. E intanto, dopo un buon caffè (si spera all’Italiana) sfilano i ricordi della tappa di ieri.



“Ieri tappa tranquilla -dice Luciano- sono partito da Sveg per arrivare a Maristad mah per strada se vedo qualcosa che mi colpisce sono costretto a fermarmi per documentare. Oltre ai soliti alberi, laghi ho intravisto un signore dedito alla raccolta di bacche tipo mirtilli, che chiaramente il bosco ne è pieno visto le cassette che aveva già riempito.



Poi ho visto altre macchine d’epoca degli Usa ed alla stazione di servizio i due ragazzi mi hanno detto che c’era un raduno, comunque è ben sentito questo radunò, visto le numerose auto che ho incrociato. Oltre ciò, mi hanno colpito delle recinzioni fatte con arbusti piccoli di alberi, incastrati fra di loro in un modo intrecciato e caratteristico della zona.



Poi le classiche case di borghi lungo la strada dove per le quali, viene abilmente lavorata è sono fatte tutti di legno e vengono sollevate da terra per non trasmettere umidità, fatti circa 370 km, mi sono fermato a Kristinehamn, tanto dovrei aver fatto l’ultima tappa nella Svezia”

