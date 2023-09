Per lo spazio? Rampa di lancio by night da Sparkme Space Academy

Un sabato al mese per un viaggio astrale che da Matera raggiungerà le basi Luna, poi Marte, Urano incrociando costellazioni o schivano meteoriti, con una occhiata all’evoluzione di un progetto partito con sestanti, mappe, binocoli e via via con razzi, navicelle , basi e laboratorio che hanno aperto nuove sfide. La ”base” di Spark Space Academy, nel Paip 2 di Matera, è l’occasione per colmare una lacuna e stimolare curiosità e per gli appassionati, a cominciare dai giovani, ricerche o scelte professionali. Si comincia da sabato 9 settembre, alle 16.00 , fino a notte quando il cielo è contrassegnato da stelle e alla base si alternano esperti e appassionati dello Spazio.



NOTTI AL MUSEO – SPARKme Space Academy racconta lo Spazio di notte. Si parte Sabato 9 settembre 2023 ore 16:00 e poi, a seguire, ogni primo Sabato del mese. SPARKme Space Academy – via dell’Industria – Zona PAip2

MATERA – La notte è il momento ideale per osservare l’affascinante e misterioso spettacolo che ci offrono la Luna, le Stelle, lo Spazio, quando l’assenza della luce solare permette agli altri astri, distribuiti lungo la volta celeste, di risplendere in tutta la loro bellezza.

E per questo SPARKme Space Academy, presente a Matera, alla via dell’Industria – Zona PAip2, avvia una nuova iniziativa, NOTTI AL MUSEO, che prevede l’apertura straordinaria dei suoi spazi espositivi e divulgativi anche nelle ore notturne, per rendere ancora più suggestivo ed immersivo il viaggio nello Spazio.

Infatti, a partire da Sabato 9 settembre 2023 e poi, a seguire, ogni primo Sabato del mese, la SPARKme Space Academy sarà aperta al pubblico, per offrire una emozione unica nella quale realtà “virtuale” e “reale” si contamineranno e le esperienze immersive tra planetario, stazione spaziale, viaggio su Marte e viaggio in 5D si concluderanno con il pernottamento sotto la volta celeste del Museo. Un’ esperienze educativa, avventurosa ed entusiasmante. Alla SPARKme Space Academy, si potrà trascorrere una notte al museo con gli amici come esploratori o scienziati, seguiti da esperti animatori. Sono molteplici e diverse le possibilità di vivere un’avventura diversa e indimenticabile. Basterà attrezzarsi con sacchi a pelo, e torce elettriche. La mattina seguente saranno moltissime cose da raccontare e nuove scoperte da ricordare.



Una esperienza unica nel suo genere ed estremamente affascinante che, nella nottata inaugurale, vedrà impegnati circa 50 scout provenienti da due reparti CNGEI delle sezioni di Bari 1 e Matera. Oltre alla visita della SPARKme Space Academy, alla scoperta del mondo spaziale, esploratori e capi reparto, si raggrupperanno in veglia sotto le stelle del planetario. Una esperienza scout, quella da vivere nella SPARKme Space Academy, fortemente voluta dai due reparti che giunge al termine di un gemellaggio iniziato con la condivisione del campo estivo.

SPARKme Space Academy in pochi mesi ha già conquistato migliaia di visitatori ed appassionati, studiosi, astrofili, studenti, bambini e famiglie, ma anche e soprattutto tanti turisti, che ormai oltre ai Sassi ed ai tanti tesori della meravigliosa città di Matera, scelgono SPARKme Space Academy come meta obbligata per completare la loro esperienza materana.