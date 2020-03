Se le quarantene e le direttive da coronavirus ”covid 19” impongono un rallentamento o il fermo delle attività sociali e produttive, va avanti l’azione investigativa degli inquirenti su episodi inquietanti, come l’attentato all’auto del consigliere regionale del Pd Roberto Cifarelli, avvenuto il 3 marzo scorso,che destò interrogativi nella comunità locale. E così le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, hanno portato al fermo – eseguito da Digos e Squadra Mobile. della Questura di Matera-dell’imprenditore edile materano Sergio Coretti. E’ ritenuto responsabile, come riporta una nota della Questura- “di detenzione e porto di sostanze esplosive e di tentata estorsione in concorso con altre persone,al momento ignote, incaricate di collocare l’ordigno all’interno dell’autovettura del consigliere regionale ” . ” Nonchè- di tentata estorsione aggravata nei confronti di un noto imprenditore materano, a cui erano state rivolte dall’indagato, minacce anche di morte, alfine di costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro. Quest’ultimo, però, ha opposto un netto rifiuto e ha denunciato il tutto alla Polizia”. Sono state effettuate, contestualmente, anche perquisizioni che hanno consentito di sequestrare materiale di interesse investigativo. Le indagini continuano a 360 gradi per chiarire tutti gli aspetti che in questa vicenda vedono coinvolte imprenditoria e politica. Tema che desta considerazioni diverse, ma occorre stare ai fatti e su questo proseguono le attività di indagine, suscettibili di ulteriori sviluppi. Da quanto si è appreso gli inquirenti avrebbero accertato che l’imprenditore fermato, e associato alla casa circondariale di Matera,avrebbe chiesto al consigliere regionale Cifarelli di intervenire nei confronti dell’altro imprenditore edile materano, che ha denunciato la tentata estorsione, affinchè acquistasse degli immobili realizzati nel Metapontino. Intervento risultato inefficace fino agli episodi intimidatori sui quali indagano gli inquirenti. Attendiamo sviluppi. Polizia e questore Luigi Liguori, con altre forze dell’ordine, impegnate senza posa per far rispettare le direttive di decreti e ordinanze per contenere la diffusione da coronavirus. Rinnoviamo l’appello al senso di responsabilità e a restare a casa, limitando allo stretto indispensabile – e con tanto di motivazione certificata- le uscite per necessità.Un po’ di pazienza. Quanto durerà ? Dipende da noi…