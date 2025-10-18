Per l’ASM vietato parlare di sanità a Gaza nell’auditorium dell’Ospedale di Matera

E’ davvero incredibile ed inqualificabile l’atteggiamento della direzione dell’ASM di Matera che in prima battuta avrebbe autorizzato e poi negato, l’uso dell’auditorium dell’Aspedale Madonna delle Grazie per una iniziativa sulla situazione sanitaria a Gaza, promossa dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Matera e a cui erano invitati a partecipare, oltre al Comitato per la Pace di Matera e la Rete #digiunogaza, anche l’Ordine dei Farmacisti, delle Professioni Infermieristiche, dei Fisioterapisti, delle Ostetriche, degli Psicologi, oltre ovviamente tutti i cittadini che lo desiderassero. A testimoniarlo la locandina che è stata diffusa dal 14 ottobre scorso, come riportato in questo articolo del nostro Franco Martina , e che successivamente -ieri mattina, solo il giorno prima- è stata sostituita in corsa, con una nuova in cui veniva indicata la nuova sede per l’evento: il salone della Camera di Commercio. Se ne è scusato, nell’introdurre la serata il dottor Francesco Dimona, Presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri, per questo dietro front davvero imbarazzante, non certamente per lui, e che secondo una ricostruzione di quanto accaduto avrebbe visto in prima battuta il direttore dell’ospedale d’accordo con la effettuazione dell’iniziativa nell’auditorium del nosocomio, mentre successivamente dal direttore della ASM di Matera, Friolo, ci sarebbe stato un “niet” all’autorizzazione all’uso della sala. Una vicenda davvero surreale considerato che trattavasi di una iniziativa organizzata da medici, in larga parte dello stesso ospedale, e in cui i relatori erano tutti medici -per l’appunto- per parlare della situazione igienico sanitaria creatasi in quell’angolo di terra distrutto e a cui anche dall’Italia dovrà giungere, necessariamente, un apporto per ricostruire un minimo di condizioni umane ora completamente cancellate. Una occasione per parlare dei tanti medici e personale sanitario morti nel fare il loro lavoro e di tutte quelle centinaia che ora sono sequestrati e rinchiusi nelle carceri israeliane. Un diniego assurdo, specie alla luce dei pregnanti e rigorosi contenuti medici dell’iniziativa svoltasi questa sera (di cui riferiremo a parte) e della grande partecipazione della comunità materana. Fa specie prendere atto della persistenza di episodi come questi a fronte di una tragedia immane verso la quale c’è un sentimento generale di empatia dei cittadini materani e di tutto il Paese. Ma tant’è. E’ dalle parole iniziali di Dimona che si evince della difficoltà subentrata, ma che ha fortunatamente trovato una soluzione positiva. Questo evento, ha detto: “si sarebbe dovuto tenere in ospedale ma all’ultimo momento ci deve essere stato qualcosa che non ha fatto funzionare questo meccanismo. E quindi io ringrazio ufficialmente per la disponibilità del commendatore Somma, presidente della Camera di Commercio, che venerdì alle 14,15 -praticamente a pranzo- mi ha dato una grossa mano di aiuto per consentire di organizzare oggi, sabato con gli uffici chiusi, questa l’iniziativa.” Amen.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.