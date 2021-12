Un albero da record, decorato con tanti riquadri fatti all’uncinetto, come hanno fatto a Ostuni (Brindisi) ? Se ne può parlare per l’edizione 2022 del Natale a Matera. E del resto il concetto di solidarietà condiviso ha visto le donne di Matera, con l’inventiva di Anna Selvaggi e di altre donne, produrre e cucire insieme una grande coperta- striscione con i colori della pace. Antonio Serravezza, reduce da una visita nella Città Bianca, ritorna sull’argomento e invita a ispirarsi a quanto fatto nel centro brindisino. Idea e proposta da mettere in cantiere e magari, preceduto, da attività di laboratorio e di formazione per recuperare l’antica arte dell’uncinetto. Tanta pazienza e colpo d’occhio. Un tempo le ragazze di ieri, mamme, zie e nonna, andava a bottega o dalle suore anche in vista del corredo. Oggi manualità e bricolage vanno a braccetto. Ma ce ne vuole. Come tutti i progetti occorre partire dalla base e dal buon esempio. Serve una base e una attività di sensibilizzazione non comuni. Ad Antonio e a quante, sopratutto, e a quanti se lo vorranno cimentarsi con l’albero 2022 di fattura artigianale tirar fuori i ferri dell’uncinetto e cominciare a esercitarsi. Del resto occorrerà battere il record di Ostuni…per finire sul libro del ”Guinness’ dei primati.

Prendiamo esempio dai nostri vicini pugliesi. Inaugurato a Ostuni l’albero all’uncinetto da Record

La solidarietà corre lungo la fitta trama di lana variopinta che compone l’albero di Natale realizzato interamente all’uncinetto da centinaia di mani laboriose. Ostuni domenica 5 ha celebrato quello che è già diventato il simbolo del Natale: un albero di oltre dodici metri installato in Piazza Italia.

L’iniziativa, lanciata e portata avanti dalle associazioni “Il filo di Arianna” e “Le Radici del Sud”, con il patrocinio del Comune di Ostuni, vede la luce grazie a un intenso e appassionato lavoro di squadra, puntualmente supportato dall’assessorato alle politiche sociali, che ha coinvolto non solo i volontari ostunesi, ma anche altre associazioni pugliesi, come spiega Michele Conenna, responsabile della direzione artistica dell’associazione “Le Radici del Sud”.

«Abbiamo iniziato a pensare a quest’opera – spiega Michele Conenna – un paio d’anni fa, quindi siamo stati costretti a rimandare la realizzazione a causa del Covid. L’idea è nata per caso, mentre guardavo una signora che cuciva all’uncinetto le calze per il nipote. Il pensiero è andato subito agli ormai famosi alberi di Natale fatti con questa tecnica e all’ambizione di realizzare l’albero più alto d’Italia. Noi abbiamo iniziato a ottobre a lavorarci su con grande impegno, dati i tempi ristretti, ma la cosa più esaltante di questi mesi è stata la solidarietà che ci hanno dimostrato tantissime associazioni e singoli cittadini pugliesi, che si sono offerti nella creazione delle piastrelle all’uncinetto. Da ogni parte della Puglia sono arrivate piastrelle colorate per il nostro albero e alla fine ne avevamo così tante che ci è stato possibile decorare l’intera Piazza».

Altissima l’attenzione mediatica sull’albero di Natale realizzato a Ostuni che, come spiega ancora Conenna: «È formato da circa 4mila piastrelle di dimensioni variabili a seconda della posizione, è alto per l’esattezza 12,25 metri e il telaio ha un diametro alla base di 3,5 metri. Per esaltarne la bellezza, è stato studiato un sistema d’illuminazione interno ed esterno, con sei fari equisistanti dentro e quattro fuori ad ogni angolo della base