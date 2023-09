Per la vertenza dipendenti pulizie Trisaia, chiesto incontro a Bardi

Marcella Conese, per la Filcams Cgil Matera e Fabio Tundo, per la Uiltucs Basilicata hanno firmato una nota indirizzata al Presidente della Giunta regionale Vito Bardi con la richiesta della “convocazione di un incontro per meglio rappresentare le ragioni” a fondamento della vertenza dei dipendenti dell’appalto di pulizie presso SOGIN Trisaia. A seguire il testo integrale della missiva: “Egr. Presidente,

in data 1 agosto u.s. vi è stato il cambio di gestione dell’appalto del servizio di pulizie del Centro SOGIN di Rotondella (MT), che ha comportato un taglio del 31% delle ore contrattuali individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’azienda subentrante (La Lucente) ha assunto tutti e 10 gli aventi diritto, riducendo però i contratti part time con un conseguente ed importante decremento del salario e della relativa contribuzione.

Tale riduzione risulta illegittima e immotivata, considerato che non vi è una diminuzione né dei metri quadrati oggetto del servizio né delle frequenze; inoltre, il bando contiene un numero di unità oggetto di clausola sociale (“circa 7”) più basso rispetto al numero degli aventi diritto (10), circostanza che ha determinato l’obbligo in capo alla azienda subentrante (LA LUCENTE) di assorbire tutte e 10 le unità, riducendone l’orario di lavoro.

Le scriventi OO.SS. hanno immediatamente attivato la procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Matera, al fine di cercare una soluzione conciliativa nell’interesse delle maestranze.

In quella sede, purtroppo, il confronto non ha dato esito positivo, tanto che il 28 agosto è stata proclamata una giornata di sciopero, a sostegno della quale il Sindaco di Rotondella ha convocato una riunione in seduta aperta del Consiglio Comunale, alla presenza del Presidente della Provincia di Matera.

Nella stessa giornata, le OO.SS. sono state convocate da SOGIN per una riunione che si è tenuta in data 1 settembre u.s. nel corso della quale la Società ha ribadito la correttezza del proprio operato, rappresentando l’impossibilità di ricercare una soluzione al problema occupazionale.

Considerato che è urgente dare risposta ai lavoratori ed alle lavoratrici, di fronte ad una decisione immotivata di SOGIN che pregiudica profondamente il reddito mensile di 10 famiglie, le scriventi chiedono al Presidente della Giunta Regionale la convocazione di un incontro per meglio rappresentare le ragioni a fondamento della vertenza.

In attesa di riscontro, porgono distinti saluti.

Matera, 4 settembre 2023