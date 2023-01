Per la stagione venatoria 2023/2024 un Basilicata, iscrizioni on line

Per la stagione venatoria 2023/2024 le iscrizioni agli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Basilicata dei cacciatori residenti nonché dei cacciatori extraregionali ed i permessi di accesso rilasciati dagli AA.TT.CC, dovranno avvenire, in via sperimentale, mediante l’utilizzo della procedura telematica del sistema informativo agricolo regionale (SIA-RB), messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Basilicata.

L’impiego di tale procedura informatizzata è fortemente raccomandato agli Ambiti di Caccia – nelle more dell’adeguamento del Regolamento regionale – per semplificare e velocizzare il rilascio dei tesserini per l’esercizio venatorio.

Nell’incontro del 20 gennaio u.s. i Presidenti regionali delle Associazioni Venatorie ed i 5 presidenti degli Ambiti Territoriali hanno accolto positivamente la proposta della Regione e convenuto, al fine di accompagnare il processo di digitalizzazione, che il 27 gennaio alle ore 10,30 si terrà un webinar nel corso del quale si presenteranno le funzionalità della piattaforma e verranno fornite tutte le informazioni utili per l’utilizzo della procedura.