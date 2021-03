“E’ mai possibile o porco di un cane/Che le avventure in codesto reame/Debban risolversi tutte con grandi puttane….” faceva dire incazzato De Andrè a Re Carlo di ritorno dalla battaglia ….

Ed è mai possibile o porco di un cane che le decisioni per la scuola in codesto reame di Lucania debban risolversi sempre in last minute?

Ebbene si. Dopo la prima sorpresa in zona rossa e la sorpresa di sabato -con suspance sui dati- che ci hanno riportato in zona arancione…..la domanda spontanea che è nata è stata: e la scuola, aprirà, come è previsto in zona gialla o il generale prenderà altri provvedimenti?

Subito è filtrata la notizia che ci avrebbero pensato, avrebbero pesato i dati e avrebbero deciso una eventuale prosecuzione della DAD!

E allora decideranno entro domenica, uno si è detto! Macchè!

Siamo a lunedì ore 16,00 con ancora spifferi e folate volate via dalle segrete stanze che parlano di una imminente decisione che andrà verso la chiusura, ma del provvedimento ufficiale, di una dichiarazione ufficiale…..nessuna traccia!

E’ assolutamente indecente!