Per la Sanità materana? Ne riparleremo (dopo) con i sindaci

Problemi incancreniti e con uno ‘’strabismo’’ politico – programmatico cronicizzato che ha accentrato risorse e attenzioni in prevalenza sull’Ospedale san Carlo di Potenza, depotenziando di fatto altre strutture sanitarie e la medicina territoriale, la conferenza dei sindaci della provincia di Matera non poteva attendere risposte né dal neo assessore regionale alla Sanità, Francesco Fanelli, subentrato a Rocco Leone e né tantomeno dalla direttrice della Asm Sabrina Pulvirenti. Del resto senza programmazione e ‘’svolte’’ radicali nella politica regionale, che ha finanziato e avallato scelte non prioritarie come la facoltà di medicina, si resta al palo e ci si limita a prendere appunti. E poi siamo in agosto con la sanità in generale che soffre per carenze di organici(aldilà dei percorsi di stabilizzazione degli OSS in atto o dei concorsi per infermieri e altre figure professionali), problemi che non riescono a essere soddisfatti a causa dello scarsa capacità di attrazione delle sanità regionale. E allora si deve prendere tempo, evitando -auspichiamo- che non si strumentalizzi a dismisura l’occasione delle elezioni politiche per intensificare la politica degli annunci del ”faremo e diremo’’. Occhi e orecchie aperti, anche perché a Matera e non solo di fregature e raggiri continuiamo a vederne e a sentirne, tanto da ricordarci per chi non votare. Sarà pertanto necessario riconvocare una nuova conferenza di sindaci, quando dalla Regione Basilicata, sogni e progetti del Pnrr a parte, avranno azioni concrete da presentare.



I temi sono sempre gli stessi: Medicina del territorio, terapie intensive, pronto soccorso, organici, liste di attesa trattati nel corso della conferenza dei sindaci, convocati dal Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e che ha visto la partecipazione in videoconferenza dell’assessore regionale alla Sanità, Francesco Fanelli, e del direttore generale della Asm Sabrina Pulvirenti. Un incontro a porte chiuse, concluso con l’impegno a rivedersi. ‘’Abbiamo voluto fare il punto -ha detto il sindaco Domenico Bennardi- sulle varie criticità che come sindaci registriamo dai territori e dai cittadini. Per esempio l’ospedale di Matera, con la questione del potenziamento delle terapie intensive e subintensive, del Pronto soccorso. C’era anche una delibera regionale, la n.71 del 2022,che stanziava 15 milioni di euro, per il potenziamento di tutti i presidi ospedalieri e delle terapie intensive e subintensive e del pronto soccorso al Madonna delle Grazie. Abbiamo inteso fare il punto, con l’assessore alla Sanità Francesco Fanelli e la direttrice della Asm Sabrina Pulvirenti, collegati via web,per capire a che punto sono questi finanziamenti. Ci sono altre questioni, sollevate dai sindaci, che riguardano gli organici del personale sanitario, le liste di attesa, la medicina del territorio. E capire,se ci sono novità, a che punto siamo con la riforma sanitaria regionale. RIcordo che nei mesi scorsi i sindaci hanno firmato un Patto sulla Sanità, che abbiamo inviato alla Regione Basilicata e vorremmo sapere se sono state recepite le istanze dei sindaci. Ho proposto -ha aggiunto Bennardi. che venga strutturata questa conferenza dei sindaci . E’ la quarta che convoco. Molte di più rispetto al mio predecessore in cinque anni, pensandola in maniera bimestrale o trimestrale a seconda delle disponibilità delle figure coinvolte”. Il confronto continua, quando dalla Regione Basilicata ci saranno impegni (non segnali) concreti di cambiamento, tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione. La memoria dei guasti del passato e del presente non si dimenticano. Attendiamo ‘’mea culpa’’. Chissà che i Santi Medici ‘’ Cosimo e Damiano’’ non facciano il miracolo. Noi siamo come san Tommaso…



LA NOTA DEL COMUNE

ESITO QUARTA CONFERENZA DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI MATERA SULLA SANITA’

Si è tenuta la quarta conferenza dei Sindaci della Provincia di Matera, convocata dal Sindaco Bennardi, nella giornata di oggi 29 luglio 2022, con la presenza dell’assessore regionale alla Sanità e del DG ASM dott.ssa Pulvirenti. Presente anche il Presidente della Provincia Marrese e il Presidente ANCI Basilicata Bernardo. Tutti i Sindaci della provincia, tra questi anche sindaci-medici, hanno espresso le loro considerazioni, trasmettendo le principali criticità territoriali, il verbale costituirà un fondamentale documento e punto di riferimento a disposizione della politica regionale. L’assessore regionale e il Direttore Pulvirenti si sono resi disponibili a recepire le analisi dei Sindaci e provvedere a migliorare insieme in modo costruttivo sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza la macchina sanitaria regionale e provinciale in particolare, pur con insormontabili carenze come la difficoltà di reperire personale medico sanitario a livello nazionale e regionale.

In merito alla situazione dell’Ospedale delle Grazie, – sottolinea il Sindaco Bennardi – ho personalmente sottoposto la questione delle liste d’attesa e del Pronto Soccorso, a proposito del quale ho chiesto novità sulla delibera approvata nel febbraio scorso, (DGR. n.71/2022) che prevede progetti di potenziamento della rete delle strutture sanitarie per un totale di circa 15 milioni di euro. Tra gli interventi previsti, vi era proprio il potenziamento dei presidi ospedalieri con l’ampliamento delle terapie intensive e subintensive, ma anche l’adeguamento del pronto soccorso del Madonna delle Grazie di Matera

Tante le questioni ancora da migliorare, ma i Sindaci sono a disposizione e continueranno a chiedere risultati. E’ proprio con questo spirito che ho proposto in qualità di Sindaco capoluogo di strutturare la conferenza dei Sindaci in modo cadenzato e programmato, per affrontare questo periodo di debolezza del sistema sanitario, fino a quando non riuscirà ad andare a regime. Abbiamo anche ricordato a più riprese il lavoro fatto nel documento firmato da tutti i Sindaci, il Patto dei Sindaci sulla sanità, auspicando che possa essere preso in considerazione nelle linee generali e politiche a livello di riforma regionale.

Il verbale della conferenza sarà disponibile nei prossimi giorni.