I tempi sono cambiati dall’iconografia dell’Unione Sovietica, come dimostrano le foto da realismo socialista provenienti del Museo del comunismo e della resistenza italiana di Matera diretto da ‘militante’ Francesco Calculli, ma il tono delle campagne divulgative anticovid 19 in Russia è quello della mobilitazione. E così mentre continua a tenere banco la diatriba politico economico tra Stati Uniti e Repubblica popolare cinese sulle responsabilità nella diffusione del virus con il palese business sul mercato dei vaccini, che ha destato gli appetiti filantropici anche di Bill Gates come ha evidenziato un recente servizio di Report, il mondo fa i conti con le ricadute dei contagi e dei decessi (a cominciare dalla Cina). E con quelle di situazioni che fino a qualche settimana fa erano sembrate marginali come quelle della Russia.



Gli ultimi dati danno la nazione guidata da Wladimir Putin(che ha inviato aiuti all’Italia con Cina, Cuba, Albania e altri Paesi all’inizio della pandemia) in cima alla classifica dei Paesi europei più contagiati e seconda nel mondo dopo gli Usa. Tra i contagiati anche alcuni vertici del Cremlino come il premier Mikhail Mishustin e il portavoce Dmitry Peskov. Una notizia Ansa di ieri- citando la task force contro il coronavirus- indicava 9.263 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con una tendenza al calo In calo, sotto i 4000, i contagi anche a Mosca, epicentro dell’epidemia. Il numero totale dei casi sale è salito a 299.941 e con 7,3 milioni di tamponi. Dati in evoluzione. Ma occorre sapere come stanno le cose ai confini con le regioni asiatiche e in particolare con la Cina, dove nuovi focolai o di ritorno sono la norma.



Le foto del servizio sono state realizzate all’interno del Museo del Comunismo dal fotografo ufficiale Beppe Di Cuia