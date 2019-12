Parola di ammiraglio navigato di conti, norme tributarie , politiche industriali e logistiche. Giampiero Demeo, persona di punta dell’Associazione Zes Lucana,esperto di logistica, interviene sul tema delle zone franche intercluse e del possibile corridoio doganale Taranto- Ferrandina. E lo fa un moto perpetuo che ha compiuto tra Puglia e Basilicata, almeno 400.000 chilometri in auto che in miglia marine fanno 624.000 o giù di lì, tirando fuori le cose d fare affinchè la nave della Zona economica speciale imbocchi i corridoi giusti ,se non si vuole finire nei gorghi di Mar Piccolo o nelle sabbie mobili di Gualdo di Lauria. E allora tirando fuori le carte nautiche della Capitaneria di Porto della Città dei Delfini, mette a fuoco la rotta della cabina d pilotaggio , della zona franca doganale e dei corridoi – tutti da tracciare- verso il retroporto lucano e in particolare sulla sponda jonica dove si è perso Pitagora con la sua mostra sui numeri primi. E per non restare dietro ai secondi occorre che qualcuno crei gli approdi a riva, anche se la costa è stata erosa dal maltempo. Gli impegni emersi dall’incontro al Comune di Ferrandina, dove il coordinatore tecnico dell’associazione Pierluigi Diso, ha ricordato con acume le cose da fare e le cavolate fatte(purtroppo) da certa politica protagonista ma inconcludente, indicano che occorre concretizzare progetti in lista di attesa da troppo tempo come la piattaforma logistica, il centro intermodale e quella ricognizione sulle imprese che ancora non si è vista. All’incontro c’era quella Irene Pivette che di strada ne ha fatta sul sistema ferroviario e che è pronta a “dare una mano’’anche da queste parti. L’ammiraglio De Meo è pronto ad attivare una stazione o una banchina , se preferite, sulle due sponde della Zes. La zona libera o free zone della Zes attende cantieri e fatti, soprattutto.

LA NOTA DI DEMEO

E’ il caso di dire la nave va, lentamente ma inesorabilmente la nave Zes Jonica dopo essere stata armata del Piano strategico interregionale è salpata e prende il largo. La vela si sta ingrossando dopo un periodo di bonaccia. Dopo la pubblicazione del decreto per il credito di imposta automatico si è insediato il Comitato di indirizzo presieduto dal presidente della Autorità di sistema portuale, Sergio Prete, che governerà la stessa rilasciando come sportello unico amministrativo le previste autorizzazioni. Le Regioni Puglia e Basilicata rispettivamente devono predisporre i due pacchetti localizzativi territoriali omogenei in uno con i rispettivi comuni e con le area di sviluppo industriale. Soprattutto la “Cabina di pilotaggio”, che si posiziona tra il Comitato di indirizzo e le Strutture di progetto delle due regioni, deve avere al suo interno organi tecnici, come ha già fatto la Campania. La Legge di bilancio 2020 approvata ha inserito la Zona Franca Doganale interclusa del Porto di Taranto. Ora dovrà essere un decreto del direttore dell’Agenzia delle Dogane ad approvare la perimetrazione e regolamentazione che farà il Presidente del Porto di Taranto. Chissà se è stato previsto anche un corridoio con il retroporto lucano che insieme alla digitalizzazione e quindi a quelle strutture immateriali permetterà di avere una Smart Zes. Nei corridoi possono essere posizionati i depositi doganali in Basilicata ove la merce potrà essere sdoganata, controllata con il sistema 5G e non pagare dazio per lo stoccaggio, il deposito, la lavorazione e rispedita, con grande risparmio per le imprese. D’altronde gli incentivi fiscali e le agevolazioni doganali, al pari della semplificazione normativa e amministrativa rappresenta uno degli elementi di attrattività per le imprese che decidano di localizzarsi e di investire nell’area Zes lucana. Il Comune di Ferrandina con la rispettiva Asi Valbasento si è attivato e il 19 dicembre ha fatto sentire la sua voce politica. Adesso serve un incontro tecnico. Nel frattempo l’area Asi di Ferrandina, deve rivalutare il progetto della piattaforma dell’agroalimentare detenuto dalla Provincia di Matera affinchè non si crei un doppione dell’Agromed, finanziata già con 10 milioni di euro e da poco trasferita da Taranto a Castellaneta con la benedizione del CIPE. Matera, distratta dai fasti culturali, non ha compreso che l’unico modo per connettersi e ricucire una relazione economica è di mettere in rete le Asi di La Martella e Jesce con la Zes Jonica per conferire alle rispettive aree un valore localizzativo. La Zona Franca doganale di Taranto sarà la terza in Italia, dopo Trieste e Venezia, e con il terminal container internazionale di Yiliport darà competitività alla Zes Jonica ponendola all’attenzione di quei grandi investitori esteri che come ha detto Irene Pivetti, presidente di Assofer, Associazione che raggruppa gli operatori ferroviari e intermodali italiani e che aderisce a Confetra, sono alla ricerca in Europa di un vantaggio competitivo oltreché di quelle aziende medie che decideranno di insediarvisi o fare nuovi investimenti. L’Associazione Zes Lucana è impegnata a dare attuazione alla free zone con i depositi doganali pubblici e privati e integrare il territorio retroportuale di Taranto con i corridoi doganali stradali e ferroviari. Nel frattempo il Porto di Taranto ha ripreso i contatti iniziati 10 anni fa con lo snodo ferroviario di Bologna e di Padova per i treni merci che già partivano da Taranto, evidenziando grande attenzione alla logistica su rotaia, che permetterà di poter raggiungere l’Asia via terra, almeno per quelle merci che necessitano di giungere da un capo all’altro del globo in breve tempo rispetto alla via del mare.

Giovanni De Meo – Associazione Zes Lucana