Ci risiamo con ” La Gazzetta del Mezzogiorno” ripiombata nel baratro del fallimento e della possibile chiusura dopo la inaspettata presa di posizione dell’editore, che ha deciso – in quanto non avrebbe altra scelta – di porre in liquidazione la società. E quanto riportato dal Cdr, con la replica dell’editore e la solidarietà della Fnsi sul quotidiano https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1223992/gazzetta-ciancio-vuole-mettere-in-liquidita-la-societa-beffa-mortale-per-il-nostro-giornale.html://www.facebook.com/526521454177992/posts/1570665396430254/?sfnsn=scwspwa&extid=x4mS9OyTmJlDGjBR&d=w&vh=e è la conferma che si vuole chiudere e far altro. E si sa quando una società finisce in liquidazione a farsi avanti sono prima i creditori e poi tutto il resto. Con un copione già visto che porta alla cessione o fitto ramo di azienda nel migliore dei casi o ad altra infausta soluzione e situazione, con l’avvio di una fase di precarietà che puo’ riservare sorprese. Tempi lunghi. Nel frattempo giunge la sequenza di atti di solidarietà, che fa piacere ricevere, ma nei fatti non abbiamo letto finora nessuna proposta o soluzione. Ed è quello che si chiede. Meno atti di solidarietà e di circostanza e più azioni suggerimenti di percorsi per un risanamento gestionale, per un piano industriale o per il passaggio di proprietà. Difficile? E i piani, le leggi nazionali e territoriali per l’editoria? In corso? Troppo tardi? E allora rifacciamo un passo indietro. Quando un imprenditore rileva un’azienda editoriale e con un piano di gestione o rilancio qualcuno deve poterlo monitorare, verificare come sta operando. Se sta accumulando debiti bisogna capire perchè e per come e intervenire. Editoria e informazione sono parte importante delle libertà democratiche del BelPaese. Far finta di nulla significa rinunciare a queste libertà. Lo stillicidio continua. Nei giorni scorsi la vicenda della sospensione o soppressione della pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno con la sequenza di appelli, petizione nei confronti dell’editore a tornare sui propri passi. Tardi? Non sappiamo. Ma qualcuno deve pur vigilare sulla gestione e gli obiettivi di una azienda territoriale, già dal suo ingresso su questo o quel territorio. E,invece, ci si muove solo per gli atti di solidarietà di circostanza. Politica, istituzioni dove sono ? C’è una parte dell’economia del BelPaese, malata o che va avanti all’insegna del ”vediamo come va…” alimentando debitoria e disoccupazione. Normale? Non interessa a nessuno? Si lascia fare? Perchè?