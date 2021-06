Non ci sarà, per il secondo anno consecutivo, la processione in onore di Maria Santissima della Bruna, nè al mattino e nè alla sera come vuole la tradizione. E questo, è risaputo, a causa della pandemia da virus a corona che non consente assembramenti e rischi da contagio. Ma la festa, nei limiti del consentito, e come anticipato in altri servizi ci sarà. Pochi i momenti di incontro, limitati alle celebrazioni religiose. E qualcosa per tenere viva quell’attesa e quella partecipazione si può fare. L”invito del presidente dell’Associazione, Bruno Caiella, a esporre da balconi e finestre lo ”stendardo” è comunque una testimonianza di partecipazione e di devozione. Quanti vorranno aderire potranno recarsi presso la sede dell’Associazione, come riporta il comunicato, per ritirarlo. Nel frattempo il sito www.festadellabruna.it scandisce i tempi di quanto resta al giorno più atteso dai materani. Mentre scriviamo restano 19 ore, tot minuti e tot secondi. Passeranno presto, magari sfogliando le pagine del sito e le pagine social che parlando della Festa. Un assaggio di quello che sarà ” ammogghj ammoghj…”

COMUNICATO STAMPA

Cari concittadini,

in quest’anno eccezionale ed anomalo che ci priva della nostra tradizionale festa, per onorare la nostra Protettrice, Maria SS. della Bruna, si è pensato di rinnovare l’esposizione dello stendardo con l’effigie della Madonna della Bruna sui vostri balconi come in una “processione virtuale” nei giorni 1 e 2 Luglio 2021.

L’Associazione Maria SS. della Bruna ringrazia tutti coloro che hanno aderito alla iniziativa nello scorso anno e che vogliono rinnovare l’esposizione dai propri balconi e finestre degli stendardi anche per quest’anno. Invita chi volesse aderire all’iniziativa e non ha ancora lo stendardo in dotazione, a recarsi presso la nostra sede di Via San Francesco d’Assisi n. 4 (accanto la Chiesa di San Francesco d’Assisi, per il ritiro gratuito.

Dopo l’esposizione nei giorni 1 e 2 Luglio, nel caso in cui si volesse trattenere l’effigie della Madonna per devozione o per il suo riutilizzo, è possibile acquistarlo versando un contributo di € 15,00 a favore di quest’Associazione.

Si invita in particolar modo chi ha il proprio domicilio sulle strade del centro cittadino a far richiesta e prendere gratuitamente lo stendardo presso la sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna.

Il Presidente

Dott. Bruno Caiella