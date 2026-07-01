Per la Festa della Bruna, il 2 luglio 2026, attivo un servizio straordinario del Trasporto Pubblico Urbano

Il Comune di Matera, con una nota informa che “In occasione della Festa Patronale, il giorno 2 luglio sarà attivo un servizio straordinario di Trasporto Pubblico Urbano per garantire gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori. Le linee 7, 14 e 15 effettueranno il servizio ordinario con regolare bigliettazione, mantenendo i collegamenti da e per i borghi con alcune deviazioni di percorso. Il capolinea sarà in Via Moro (fronte Bar Lamanna), con transito su Via Dante, Via Lazazzera e Via Nazionale. Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito articolato su tre linee circolari dedicate alle aree Granulari–Paip 2 (Linea A), Serra Rifusa (Linea B) e Agna Le Piane (Linea C). Le navette saranno in servizio nelle fasce orarie 10:00–14:00, 17:00–21:00 e 23:00–01:00, effettuando tutte le fermate previste lungo il percorso. L’iniziativa è finalizzata a favorire una mobilità sicura e agevole durante le celebrazioni, invitando cittadini e visitatori a privilegiare il trasporto pubblico per raggiungere il centro cittadino e gli eventi della Festa Patronale.”

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