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Cronaca

Per la Festa della Bruna, il 2 luglio 2026, attivo un servizio straordinario del Trasporto Pubblico Urbano

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il Comune di Matera, con una nota informa che “In occasione della Festa Patronale, il giorno 2 luglio sarà attivo un servizio straordinario di Trasporto Pubblico Urbano per garantire gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori. Le linee 7, 14 e 15 effettueranno il servizio ordinario con regolare bigliettazione, mantenendo i collegamenti da e per i borghi con alcune deviazioni di percorso. Il capolinea sarà in Via Moro (fronte Bar Lamanna), con transito su Via Dante, Via Lazazzera e Via Nazionale. Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito articolato su tre linee circolari dedicate alle aree Granulari–Paip 2 (Linea A), Serra Rifusa (Linea B) e Agna Le Piane (Linea C). Le navette saranno in servizio nelle fasce orarie 10:00–14:00, 17:00–21:00 e 23:00–01:00, effettuando tutte le fermate previste lungo il percorso. L’iniziativa è finalizzata a favorire una mobilità sicura e agevole durante le celebrazioni, invitando cittadini e visitatori a privilegiare il trasporto pubblico per raggiungere il centro cittadino e gli eventi della Festa Patronale.”

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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