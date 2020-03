Oggi è una festa del papà particolare, trascorrendola a casa e senza i tradizionali falò di San Giuseppe nella città per arginare insieme il coronavirus in questo periodo di grande difficoltà per tutti.

Dopo aver presentato la scorsa settimana Caggiulino, iniziativa di Lucanum rivolta ai più piccoli, con disegni della Basilicata da colorare, la società PMI innovativa iInformatica lancia il suo primo cartone animato, un’avventura di Caggiulino alla scoperta di Maratea.

In un’atmosfera vibratoria di contemplazione i versi del poeta marateota Pasquale Epifanio Iannini introducono la descrizione del Redentore che abbraccia e protegge la comunità lucana. All’improvviso il climax meditativo viene interrotto dal sopraggiungere di Caggiulino che si presenta ed interagisce con i piccoli lucani raccontando che il Cristo Redentore protegge la costa tirrenica della Basilicata, il tutto cadenzato dal suo intercalare “biu”.

L’iniziativa è patrocinata dalle Pro Loco Unpli della Basilicata, con cui la società iInformatica ha sottoscritto un protocollo d’intesa durante il 2019 che ha portato alla realizzazione del prodotto editoriale Lucanum con le Pro Loco Unpli della Basilicata.

Il cartoon ideato da Vito Santarcangelo è stato realizzato dal videomaker Angelo Cucina e Alessandro D’Alcantara (artista ferrandinese dell’opera).

Le voci sono di Nicolò Montesano e Demetrio Antonio Cavara.

Ci auguriamo che il cartoon sia di buon auspicio per la buona risoluzione della situazione di emergenza e possano tornare presto i turisti di tutto il mondo ad ammirare le meraviglie della nostra terra.