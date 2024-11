Per la Direzione del Museo nazionale di Matera ci sarà un bando, come da riforma

Se l’annuncio del ministro della cultura Alessandro Giuli, di rinnovare l’incarico – a scadenza- a quattro direttori di Musei tra cui anche quello di Matera ha destato perplessità e prese di posizione, per quello della Città dei Sassi- che comprende i Musei di arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi e archeologico ‘Domenico Ridola” – non è una sorpresa. Il Perchè? E’ nella riforma ministeriale , come ci ha detto la direttrice Anna Maria Mauro, il incarico scade il prossimo 8 novembre, che prevede per la Basilicata un solo incarico per il “Museo nazionale di Matera – Direzione musei della Basilicata”, da affidare con un bando di gara. Logico che alla scadenza del contratto il Ministero applicasse la norma. La direttrice, giunta a Matera nel 2020,ricopriva nel vecchio ordinamento un doppio ruolo – con incarico del 20 aprile 2021 alla direzione regionale dei Musei di Basilicata – superato con l’attuazione della riforma. Nessuna sorpresa da parte sua.



Ha lavorato a tanti progetti: dalle mostre, alle collaborazioni per eventi culturali con associazioni locali, fino al restauro e al riallestimento di Palazzo Lanfranchi, aprendo a nuovi servizi e funzioni che hanno migliorato la fruibilità delle collezioni dedicata a Carlo Levi, Ginetto Guerrichio, alla collezione ” Camillo D’Errico” sui pittori di scuola napoletana, la dotazione di sale multimediali, spazi didattici, di una riproduzione del telero ” Italia 1961” con 220.000 mattoncini Lego.

Per non dimenticare il Museo archeologico ”D. Ridola” con riallestimento di spazi e del materiale espositivo e il ”lancio” di un forte attrattore dedicato alla Balena Giuliana, il fossile di balenottera risalente a 1 milione di anni fa, con l’attrazione del percorso espositivo dal ritrovamento sulle sponde della riserva di San Giuliano allo spazio espositivo ”Giuliana degli Abissi”. Nessun rimpianto per la direttrice che ha portato avanti opere e progetti ”che sono lì” e si possono apprezzare e con un lascito di progetti e risorse, per il RIdola, in particolare, che potranno essere concretizzati da chi sarà chiamato a gestire-mediante concorso- il Museo Nazionale.