Ad annunciarlo l’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra nel corso di un incontro promosso dal battagliero sindaco di Garaguso Franco Auletta, che si è svolto nella serata di venerdì 19 novembre presso il salone del ristorante ”La Salitella” di Salandra, lungo la statale 407 ” Basentana”. Un incontro partecipato nel senso pieno del termine e che ha soddisfatto quanti da anni sollecitano , in tutte le sedi dalla Prefettura alla Provincia, dalla Regione ai Ministeri, la messa in sicurezza o l’ammodernamento della viabilità comprensoriale delle aree interne. E la ”Cavonica” dopo pochi mesi dal taglio del nastro è diventata un tormentone per quanti la percorrono, come riportato in segnalazioni e servizi. I sindaci e i cittadini della collina e della montagna materana, naturalmente, attendono fatti e non solo annunci. Del resto la strada era e resta pericolosa per i rischi che si corrono nel percorrerla, sopratutto di sera, quando è facile finire a causa del fondo stradale dissestata in buche o ai bordi del tracciato.



” L’assessora Merra – ha detto il sindaco di Garaguso Franco Auletta- ha mostrato attenzione e ritornerà per un sopralluogo tecnico da effettuare in zona. Ci sono voci di bilancio da utilizzare, alcune già destinate, ma si fa affidamento sul Pnrr per un investimento risolutivo. Stiamo e vogliamo fare sistema con l’Unione dei Comuni, alla quale si è aggiunto Oliveto. I problemi sono comuni, e non solo per le strade, ma per tanti emergenze legate allo spopolamento e quindi ai servizi. Ci siamo e saremo propositivi oltre che determinati nel portare avanti richieste legittime e sollecitare risposte concrete. La Cavonica e non solo. Vogliamo vedere determine, delibere e cantieri”. Più chiaro di così…