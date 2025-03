Per la Cassazione, la cancellazione dell’abuso d’ufficio, sarebbe incostituzionale

La Sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza 9442, 6^ del 7 marzo scorso, ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l’articolo 323 Cp, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’Onu il 31 ottobre 2003, con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116.” Praticamente la famigerata legge Nordio che ha cancellato il reato dell’abuso d’ufficio. Insomma, si profila una ennesima figuraccia di questo governo che continua a formulare e ad approvare leggi che vanno contro la difesa dei diritti dei cittadini e che denotano una spaventosa ignoranza da parte di chi pure con le leggi ci ha lavorato una vita. Nel caso specifico una norma che non aveva alcuna giustificazione ad essere adottata se non per consentire mani libere a chi opera nella pubblica amministrazione in modo non rispettoso delle leggi e del diritto dei cittadini. La paura della firma è stata una solo una scusa. Su questa sentenza riportiamo un commento dell’Avvocato Leonardo Pinto…che non ha resistito alla tentazione di stigmatizzare questa che ha definito “LA GRANDE PERLA GIURIDICA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO”

“E’ più forte di me, non riesco a tacere. Il Ministro Nordio, dimentico dei suoi trascorsi di magistrato, convertito al potere politico sulla via di Damasco, ha sostenuto ed ottenuto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio per far venir meno la paura di di Sindaci, funzionari comunali e dipendenti pubblici in generale, di firmare atti e provvedimenti amministrativi di competenza. Proprio così, aggiungendo che si trattava di reato comunque inutile considerato che i relativi processi finivano quasi tutti con l’assoluzione. Ben accompagnato nella sciagurata scelta dall’ex Sindaco di Bari Antonio De Caro. A sostegno delle sue assurde tesi, in contrasto con principi elementari di diritto, ha argomentato con linguaggio politico, tipico di chi non crede nello Stato di diritto. E ciò sebbene autorevoli giuristi, tra cui il Prof.Franco Coppi legale di Berlusconi, avessero ripetutamente spiegato a lui e al sottosegretario Sisto (altro grande tifoso dell’anzidetta abrogazione) che non era possibile cancellare l’abuso d’ufficio dal codice penale. La Cassazione, con ordinanza 9442, 6^ Sezione del 7 marzo scorso, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l’articolo 323 Cp, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’Onu il 31 ottobre 2003. Afferma la Cassazione, giustamente, che il legislatore non ha rafforzato il livello di prevenzione a livello amministrativo contro la violazione dell’imparzialità dei funzionari pubblici a danno dei privati, come invece imposto dai principi sanciti dall’Assemblea generale delle Nazioni unite e recepiti dall’Italia con la legge 03/08/2009, n. 116. Dopo l’abolizione dell’articolo 323 Cp non c’è più una norma penale che incrimina gli abusi intenzionali compiuti dai funzionari pubblici in violazione di specifiche norme o del dovere di astensione, a danno dei privati e per procurarsi indebiti vantaggi. Nordio e Sisto, valà, non se ne sono accorti. Ministro Nordio, la Meloni che -l’ha assecondata per ragioni di tenuta della maggioranza- è certo che non si dimette per la “figurella” rimediata, ma lei ex magistrato, uomo di legge, dopo il “ceffone” ricevuto dalla Cassazione, per dignità professionale, di fronte al gravissimo errore nel quale è incorso lo dovrebbe fare. Non credo che accadrà; sic transit gloria mundi, se a lei va bene.”