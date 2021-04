Il viadotto di La Martella è completato, come si nota dalla foto. Non ci sono mezzi di cantiere e nè personale al lavoro. Si attende, ma non si conosce la data, il collaudo da parte dei tecnici dell’Anas e poi l’apertura al traffico di quel tratto della Bradanica di 11 chilometri o giù di lì, che consentirebbe, di risparmiare tempo per quanti vengono a Matera per esempio da Grassano, Grottole, Tricarico, Irsina. E di collegare la fondovalle, che porta a Melfi e a Foggia, al borgo La Martella e quindi a Matera fino all’innesto con la Statale 7 Ferrandina -Matera che conduce a sud verso la ”Basentana” e a nord con la SS 99 in direzione Altamura- Bari o con la trasversale ” ss APPIA” alla A 14. Siamo al traguardo. Così pare dopo 40 anni di attesa o giù di lì, con una lunga storia di problematiche che ne hanno ritardato oltre misura la disponibilità per una viabilità comprensoriale. Naturalmente attendiamo di comunicarvi la data del taglio del nastro.