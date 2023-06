Per la Biblioteca ” Stigliani’ nulla nel bilancio regionale. Ma ci sono le elezioni…

Le due cose, piaccia o no, vanno di pari passo. SI vota tra un anno per rinnovare il consiglio ed eleggere il nuovo presidente e per quella data chi governa da Potenza e chi vorrà essere riconfermato dovrà darsi una mossa per trovare fondi, da destinare al mantenimento della biblioteca ” Tommaso Stigliani” di Matera. L’emergenza è questa, come è già capitato in passato e con un clichet consolidato, in quanto- dopo la devastante riforma DelRio e il referendum perso dal governo renziano- le competenze amministrative e gestionale sono in capo alla Regioni.



L’ingente e unico patrimonio documentale e librario resta alle Province. E questo è chiaro, come ha spiegato Paquale Doria portavoce dell’associazione Amici della Biblioteca, ricostruendo la vicenda – ormai cronicizzata e ridotta al lumicino- di una istituzione culturale, che ha perso le figure del bibliotecario e l’aiuto bibliotecario. Una situazione da chiusura, a partire dal 1 luglio, che va scongiurata. Ma alla Regione si muovono all’ultima momento. Si poteva fare prima? Certamente…ma non si è mosso nulla nè nelle commissioni e nè in giunta. Un silenzio trasversale, che continua nella Città dei Sassi per altre realtà come l’Archivio di Stato, le Soprintendenze tutte alle prese con carenze di organici. Il rischio di un effetto limone c’è tutto con quell’accentramento direzionale, che sarebbe deleterio, come è accaduto per l’Ospedale Madonna delle Grazie. In piazza c’erano alcuni consiglieri regionali, un assessore comunale, alcuni consiglieri ( nessun amministratore provinciale), che hanno ascoltato. Da loro ci si attende un’azione concreta, diversa per il ruolo che ricoprono, ma per Matera.



Serve potenziare gli organici, ma con professionalità dedicate. Concorsi, trasferimenti o pescando tra gli obiettori di coscienza come ha suggerito- offrendo la disponibilità della Pro Loco- Giuseppe Cotugno. Una goccia. E gli altri dove sono? Regione, Università, Comune e via elencando? Doria (che ha ricordato come ci siano 1,8 milioni di euro per il capitolo lavori pubblici destinati alla ”impermeabilizzazione), ha proposto una soluzione di prospettiva con la Biblioteca ” Tommaso Stigliani” capofila di un polo regionale bibliotecario. Siamo perplessi. Potenza farebbe un passo indietro? E questo alla luce di una gestione tutta centralizzata di Enti come Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Lucania film commission che hanno sede a Matera, per le quali nessuno dalla Città dei Sassi batte i pugni sul tavolo per il silenzio gestionale in cui versano? Mah. Siamo come san Tommaso… Per la cronaca hanno parlato soprattutto gli studenti, fruitori della biblioteca, rappresentanti di associazioni, del sindacato per quanto fatto con la ”Marcia per la cultura”. Tanta solidarietà, c’era anche il maestro Tonino Lacava con il suo Bibliomotocarro,e proposte da concretizzare presentate nei giorni scorsi da varie associazioni. Ma senza interlocutori credibili che abbiano a cuore passato e futuro della Biblioteca e della offerta culturale della Città dei Sassi e, più un generale della Basilicata, saremo sempre alle attese e ai contentini dacampagna elettorale. Il 1 luglio, data di possibile chiusura della Biblioteca, è vicina. Non dimenticatelo…