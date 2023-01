Per il Teatro Duni ”sipario” lavori a primavera ? Obiettivo possibile.

A una svolta il percorso di riqualificazione del glorioso cineteatro Duni, con l’avvio dei lavori che dovrebbe accadere nella prossima primavera. E le condizioni ci sono, nonostante le previsioni della scorsa estate per l’avvio del cantiere a gennaio 2023, visto l’impegno che stanno mettendo in campo gruppo di progettazione coordinato dall’architetto Luigi Acito e l’Amministrazione comunale (con il rup ing Ignazio Olivieri e l’assessore ai lavori pubblici ing Santino Lomurno). Del resto tutto sembra andare in quella direzione, dopo aver completato la fase del piano delle indagini strutturali sull’edificio, realizzato nella seconda metà del Novecento su progetto dell’architetto Ettore Stella. La svolta dovrebbe esserci martedì 24 gennaio con un incontro tra Regione Basilicata e Amministrazione comunale per la definizione del programma I.T.I che per Matera vede insieme i progetti per Piazza della Visitazione , per la scuola Media ” F. Torraca” e il cineteatro Duni. Vicenda dalle storie complesse, con inevitabili allungamenti dei tempi per vari motivi, ma che con l’approvazione in giunta regionale possono essere avviati a soluzione. Un provvedimento di giunta che può avvenire in pochi giorni. E che, nel caso del Duni, porterebbero a quel finanziamento aggiuntivo di 2,2 milioni euro – in aggiunta al fondo iniziale, e quindi espletare in loco gli ultimi dettagli con i pareri definitivi di Soprintendenza e Vigili del Fuoco. Il progetto definitivo, praticamente è lì, in relazione alla passione che l’architetto Acito mette nelle sue opere e che verso il ”Duni” ha una attenzione particolare, per restituire alla città una parte della sua storia culturale e architettonica. Il resto dovrà farlo l’Amministrazione comunale , a conclusione dell’iter, per indire ed espletare il bando e procedere all’ affidamento dei lavori. Ma occorre produrre un ultimo sforzo per raggiungere un risultato da tanti atteso e auspicato. Un anno di lavoro, forse prima, se l’impresa o le imprese che si l’appalto ci terranno a far bella figura e a lavorare di buona lena per accelerare i tempi di consegna dei lavori, incentrati sul restauro conservativo e sull’adeguamento funzionale.



Nel frattempo occorrerà lavorare a un percorso di gestione: il Duni deve produrre, ospitare cultura e fare economia se possibile. E qui servono cultura d’impresa e passione.

Quella stessa passione per un pezzo di storia cittadina, il Teatro Duni, per il quale ci hanno chiesto e scritto in tanti. Alcuni mostrando scetticismo, altri con gli interrogativi incentrati sul ” A che punto siamo? Non si doveva cominciare a gennaio 2023 e concludere entro dicembre? Faremo in tempo?” . Altri ancora, come Antonio Serravezza, ci hanno ricordato le tante battaglie fatte anche per la biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani’ (ancora nel limbo) e perchè il Duni, dopo l’assenza durante l’anno di Matera capitale europea della cultura, tornasse a svolgere un ruolo importante per la città e il territorio. Settimana decisiva, come abbiamo riportato sopra. Si poteva fare prima? Certo. Ma servono al momento giusto,programmazione, competenze, priorità, risorse sufficienti, un pizzico di fortuna e volontà di far bene. Stavolta c’è un contesto diverso , sopratutto in Municipio, per sbloccare la situazione. Non resta che attendere. Sipario sui lavori in primavera per il glorioso Cine teatro Duni.? Lo attendiamo

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA.

Ridateci il teatro Duni ormai sono cinque anni che è lì abbandonato e moribondo nel cuore della nostra città. È possibile che non ci sia nessuno che con un colpo di reni riesca a mettere in carreggiata il nostro teatro più importante, senza dimenticare la vicina biblioteca provinciale. Via Roma un contenitore culturale di alto livello che purtroppo manifestano ambedue criticità una diversa dall’altra. È avvilente nel pensare che da anni nessuno ha il coraggio di trovare una soluzione definitiva e veloce a queste due criticità. Ogni giorno si leggono notizie di inaugurazioni di nuove biblioteche, di spettacoli teatrali coinvolgenti nelle città vicine. È questione di soldi o è questione di uomini ?

Io penso che si tratti di coraggio. Chi ha il potere non pensa che riuscendo a realizzare un progetto importante per la città sarà apprezzato e ricordato non solo nel presente ma per sempre? Matera non è fortunata? Non è patria di capitani coraggiosi? Eppure a pochi chilometri sulla costa Adriatica abbiamo un esempio da essere invidiosi: un sindaco operativo a trecentosessanta gradi che concretizza decine di progetti e che in un decennio ha saputo trasformare Bari in una città moderna in continua trasformazione con progetti importantissimi tanto che il territorio barese è diventato ambito per molte industrie nazionali e internazionali, che hanno trasferito e altre che trasferiranno una loro sede in loco. Certamente ci vogliono i progetti ma soprattutto gli uomini. Coraggio dobbiamo essere fiduciosi forse questo sarà un anno fruttuoso per la nostra città. Ce lo auguriamo tutti.