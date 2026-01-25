Per il Tavolo Verde Mercosur è un danno. Ma occhio agli interessi transnazionali…

Quell’accordo sottoscritto da una parte dei Paesi dell’Unione Europea, non dimentichiamolo, che necessita di un approfondimento dopo il voto del Parlamento (e con una spaccatura tra nazioni sovraniste) che ha rinviato tutto alla Corte di Giustizia prima o poi andrà all’incasso. E su questo c’è da riflettere, nonostante le proteste degli agricoltori preoccupati, giustamente, di una concorrenza reale visto che dall’altra parte dell’Oceano non ci sono controlli stringenti sulle produzioni e costi che i nostri hanno. Francesco Malvasi per Tavolo verde di Basilicata non ci sta e, nel denunciare le contraddizioni di quanti rappresentano l’Italia nel Parlamento europeo, invita a riflettere e a respingere un accordo di libero che danneggerà coltivatori, allevatori e quanti operano nel settore primario a vantaggio degli importatori della grande distribuzioni, che fanno i prezzi e dettano le regole del mercato. Quanti grandi marchi lavorano in sud America, che ritroviamo sui banchi di negozi, mercati e ipermercati? E qui si apre un mondo…Ma non dimentichiamo le pressioni degli Stati Uniti con il ricatto dei dazi, accettati supinamente anche dal nostro governo, a guida sovranista, ma che se ne frega della sovranità popolare…Più chiaro di cosiì



MERCOSUR: UNA GRANDE INVENZIONE PER DANNEGGIARE ULTERIORMENTE IL MONDO AGRICOLO E I CONSUMATORI.

L’ accordo già sottoscritto fra Paesi europei e Argentina,Brasile, Paraguay e così via è stato rinviato a data da destinarsi,e non prima del 2028.E’ stata necessaria la mobilitazione generale degli agricoltori anche italiani e di molti consumatori per stoppare il tentativo delle forze politiche asservite alle Multinazionali,alle industrie produttivi di mezzi meccanici e di tecnologie . L’ accordo prevedeva importazione di carne e prodotti agricoli in cambio di trattori e attrezzature e strumenti per ammodernare il sistema agroalimentare dei Paesi dell’ America latina.Con quali garanzie per l’ agricoltura europea e per i consumatori? Nessuna atteso che i beni da importare presentano livelli qualitativi e garanzie di salubrità di gran lunga inferiori a quelli italiani.Sono anche beni prodotti a bassi costi rispetto ai nostri per cui fortemente concorrenziali nelle dinamiche del mercato;

va da se che i gruppi oligopolistici che controllano la domanda e l’ offerta avrebbero avuto facile gioco sia nel mercato interno ,sia nella cosiddetta triangolazione commerciale extra -accordo.Quali le conseguenze in termini economici,sociali,ambientali per i Paesi europei?

Sicuramente diversificate : avrebbero ottenuto maggiori vantaggi i Paesi industrializzati come la Germania,Francia in parte l’ Italia ;al contempo però avrebbe mortificato ulteriormente la produzione di beni agro-alimentare in azienda dato che non sostenuta adeguatamente dalla P.A.C.e da politiche lungimiranti dei Governi e in particolare modo da Meloni tese a contenere i costi di produzione e offrire ai produttori agricoli certezze e prospettive di stabilità.



Un esempio per tutti può essere rappresentato dalle conseguenze delle ricorrenti emergenze idriche e dal calo della domanda interna e dalla mancanza di una razionale politica dei prezzi sia a favore dei produttori che dei consumatori.In ultima analisi l’ Ipotesi di accordo MERCOSUR inserito nell’ attuale contesto ,senza garanzie reali sia per i produttori che per i consumatori,porterebbe soprattutto il meridione Agrario e il comparto zootecnico ad una ulteriore crisi produttiva e alla chiusura di molte aziende con conseguenze negative sulla stabilità demografica e sull’ambiente con abbandono di territori e spopolamento.

Siamo alla solita politica

economica del più forte ai danni dei deboli e al consolidamento di un Modello di sviluppo incurante delle cause che portano all’ abbandono dei territori per aprire ed accelerare il processo di sfruttamento del suolo con attività speculative e di rapina ;estrazione petrolifera, pannelli solari,concessioni a prescindere e via dicendo.

Quindi bene hanno fatto i produttori agricoli ,quelli lontani dalla Coldiretti,a insorgere ,sostenuti da gran parte della sinistra e da altre forze politiche a dire no al MERCOSUR;

ha sbagliato il Partito Democratico a sostenere nel Parlamento europeo gli indirizzi della destra ,dei Fratelli d’ Italia e dei popolari di Taiani a non opporsi con determinazione al MERCOSUR.

Per TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA

Prof Francesco Malvasi.