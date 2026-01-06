Per il Presepe vivente nella ”calza” della Befana tante soddisfazioni

A dirlo Luca Prisco, al lavoro anche nel giorno dell’Epifania, forte delle circa 33000 presenze di visitatori che sono giunti da ogni dove in bus o in auto per ammirare il presepe vivente nei fine settimana di dicembre e nel primo di gennaio 2026, e dei 4000 di materani che sono scesi negli antichi rioni di tufo per apprezzare quello che è diventata una rappresentazione identitaria da non perdere. ” Soddisfatti – dice Luca Prisco amministratore della società che organizza il presepe- anche per l’efficienza della macchina amministrativa, con le 16.000 persone trasportare dai bus della Miccolis dalle aree adibite a parcheggio dell’ex pastificio Padula Barilla al rione Piccianello e da quello del rione Lanera in via Annibale di Francia. E la stessa efficienza è venuta dai servizi garantiti dall’Amministrazione comunale, dalla pulizia ai bagni all’apporto della polizia locale ai volontari delle associazioni coinvolti nell’operazione. E’ la conferma che quando si opera per tempo e in sinergia è l’intera città a fare bella figura, come ha dimostrato la copertura dei media locali e nazionali, e a lasciare un buon ricordo di un evento, che è consolidato”. Luca Prisco non si sbilancia, ma ha annotato quanto occorre per migliorare l’evento e del resto siamo già nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo. Ha fatto la sua parte e continuerà a farla. Un esempio, piaccia o no, per quanti stanno alla finestra, rappresentanti di quella associazione ” Chiang’ e frech” ( traduzione libera in dialetto materano) che stiamo già sentendo e leggendo con l’immancabile lamentazione che a Gennaio e Febbraio (è noto che in questo periodo ci sia un calo di presenze e arrivi) non c’è niente e che il turismo è fermo. Lamentele accompagnate dall’immancabile richiesta all’Amministrazione comunale di fare qualcosa. Ai piagnoni di professione la scontata richiesta, aldilà dei tavoli di confronto che lasciano il tempo che trovano, di fare gli imprenditori. L’invito è sempre lo stesso: ”Mettete mano alla tasca e alla progettualità”. Ed è quello che occorre fare. Naturalmente, non generalizziamo, ci sono le dovute eccezioni,che hanno resistito alle opportunità di cedere in via definitiva o temporanea rami d’azienda, e che lavorano con cultura d’impresa curando tutte le voci dell’offerta, a cominciare dal contenimento dei prezzi… Nella calza dell’Epifania sulle cose da fare c’è questo, con le sfide di sempre in materia di servizi, competitività, lavoro di rete, competenze.

