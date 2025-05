Per il giro d’Italia a Matera chiuse tutte le scuole

Con ordinanza commissariale n.121/2025 è stata disposta la “Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi socio educativi per la prima infanzia, aventi sede nel territorio comunale di Matera per il giorno 14 maggio 2025.” (_Ordinanza_Commissariale_121_2025 (1)). Nel provvedimento si legge che “CONSIDERATO che la città di Matera sarà interessata dal 108° Giro d’Italia, con l’arrivo della 5^ tappa, “Ceglie Messapica-Matera”, il giorno 14 maggio 2025; VISTA l’Ordinanza dirigenziale n. 120 del 03.05.2025 con cui è stata inibita la circolazione dei veicoli non interessati alla gara ciclistica e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il percorso interessato dal passaggio dei ciclisti, riservando altresì, adeguati spazi destinati alla sosta dei veicoli facenti parte della carovana del Giro d’Italia;

….in considerazione della impossibilità di assicurare il servizio di trasporto urbano ed extraurbano per gli studenti materani e per quelli provenienti da fuori città verso le rispettive località di residenza a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione lungo le strade interessate dal passaggio della carovana, a partire dalle due ore e mezzo antecedenti all’arrivo della tappa, e del giro-E, corsa amatoriale che precederà la manifestazione competitiva; CONSIDERATO che le limitazioni alla viabilità cittadina renderanno difficile l’accompagnamento ed il prelievo degli alunni da parte dei genitori;

RITENUTO pertanto che sussistono oggettive difficoltà che impediscono il regolare

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Città e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Si O R D I N A la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei servizi socio educativi per la prima infanzia, aventi sede nel territorio comunale di Matera per il giorno 14 maggio 2025, in occasione della tappa di arrivo del 108° Giro d’Italia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.