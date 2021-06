Materani, turisti, mettetevi il cuore in pace ma tra il 28 e il 29 giugno, giornata del G20 nella Città dei Sassi, dovremo fare i conti con una serie di divieti, percorsi alternativi ,la presenza del carroattrezzi per motivi di sicurezza. Per farla breve, strada più strada meno, la viabilità principale e secondaria sarà soggetta alle misure adottate dall’Amministrazione comunale per favorire ”in sicurezza’ lo svolgimento di un evento di portata internazionale. L’ordinanza, riportata di seguito, ne è una conferma. Annotate e lasciate, se possibile, l’auto a casa. In alternativa ci saranno i mezzi pubblici, con i percorsi del caso. Naturalmente ci attendiamo, trattandosi di un giorno feriale, che altri enti a cominciare dall’Azienda sanitaria locale, facciano sapere come e se poter raggiungere e per quali prestazione la struttura. Per le emergenze nessun problema. Ci mancherebbe. Ma per visite specialistiche prenotate? O per i vaccini alla tenda del Qatar? Tutto normale, slittano le date oppure? Comunicate, comunicate, comunicate…



COMUNICATO STAMPA

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL G20

In occasione del G20 dei ministri degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, che si svolgerà a Matera il prossimo 29 giugno, sono state adottate una serie di misure per la disciplina della viabilità.

Le misure di sicurezza recepiscono le esigenze emerse nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e dei tavoli tecnici presso la Questura di Matera.

L’ordinanza emessa dalla Polizia Locale istituisce i seguenti provvedimenti:

– Divieto di transito per i veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, superiori a 35 quintali dalle ore 00:01 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 09:00 del giorno 30 giugno 2021 e comunque sino a cessate esigenze, su tutto il territorio comunale.

– Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 08:00 del 27 giugno 2021 alle ore 12:00 del 29 giugno 2021 e del divieto di transito pedonale, eccetto residenti e in via del tutto eccezionale persone che comprovino di avere un valido motivo per il transito da valutarsi da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, dalle ore 08:00 del 28 giugno 2021 alle ore 12:00 del 29 giugno 2021, e comunque sino a cessate esigenze lungo le seguenti strade: via Aldo Moro, dall’ intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Rosselli, e confluenza laterale di immissione su via La Malfa; piazzale Moro; piazzale della Visitazione (intera area); via La Malfa, dalla rotatoria di accesso al piazzale del Comune all’intersezione con via Moro; via Roma, dall’intersezione con via Lucana a piazza Matteotti; via De Viti De Marco, dall’intersezione con via Spine Bianche all’intersezione di via Roma; via De Lorenzo, dall’intersezione di via Roma all’intersezione con vico IV Novembre; piazza Matteotti; via Matteotti; via Guerrieri (già vico I Cappelluti); via Tortorella e traversa laterale; via D’Alessio, dall’intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Matteotti; via Lucana, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Cappelluti; via Cappelluti, dall’intersezione con via Lucana-Don Minzoni all’intersezione con via Torraca; via Deblasiis; via e vico Persio.

– Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 08:00 del 27 giugno 2021 alle ore 03:00 del 30 giugno 2021 e comunque sino a cessate esigenze lungo le seguenti strade: via Lucana, dall’intersezione di via Cappelluti all’intersezione con via Carlo Levi (Milizia); via Passarelli, dall’intersezione con via Torraca all’intersezione con via Lucana; via Gramsci, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con vico Gramsci; via Lucana, traversa di accesso al civico 113; via Lanera, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via delle Tamerici; via Castello, dall’intersezione con via Lanera al civico 12; piazzetta Bracco; recinto I Lucana, strada latistante scuola “Volta”; via Vena, dall’intersezione con via Caropreso-via Caropreso all’intersezione di via Lucana; via Chiancalata, dall’intersezione di via Lucana all’intersezione con via Minozzi; via Padre Giovanni Minozzi; via Ridola, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via Casalnuovo; via Duni; recinto Duni, vico I e vico II Duni; vico Case Nuove e arco in uscita su piazza Pascoli; recinto III Casalnuovo; via Casalnuovo, eccetto residenti, titolari di attività commerciali e ricettive che potranno transitare senza possibilità di sosta fino al civico 123 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente alle suddette categorie di utenti; via Casalnuovo, dal civico 123 all’intersezione con via Ridola; via Bruno Buozzi; piazza San Pietro Caveoso; via Madonna delle Virtù, da piazza San Pietro Caveoso fino al piazzale di Porta Postergola; via e piazza Duomo; via del Corso e traverse laterali; via delle Beccherie; piazza Sedile; via e piazza San Francesco.

– Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli e istituzione del divieto di transito pedonale il giorno 29 giugno 2021 in via San Vito, dall’intersezione della strada ex strada statale 7 all’intersezione con via San Pardo, e Cristo La Gravinella, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessato bisogno.

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 08:00 del giorno 27 giugno 2021 alle ore 12:00 del giorno 01 luglio 2021, e comunque fino a cessato bisogno in: via Gattini, ambo i lati, dall’intersezione con via Pentasuglia all’intersezione con via Cererie; via Giovanni Palatucci.

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Marconi, ambo i lati, dal civico 111 all’intersezione con via San Vito/via San Pardo, il giorno 29 giugno 2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessato bisogno.

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via San Pardo, ambo i lati, dall’intersezione con via Marconi/via San Vito al civico 21 di piazzetta San Pardo il giorno 29 giugno 2021, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessato bisogno.



– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ridola, ambo i lati, dall’intersezione con via Casalnuovo all’intersezione con via Duni/piazza Pascoli, dal giorno 14 giugno 2021 al giorno 5 luglio 2021, ad eccezione dei veicoli al servizio dell’organizzazione dell’evento al fine di consentire il carico e scarico di attrezzature presso Palazzo Lanfranchi, autorizzando i mezzi a ciò destinati alla sosta in Piazza Pascoli;

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 06:00 del giorno 29 giugno 2021, alle ore 03:00 del 30 giugno 2021 e comunque sino a cessate esigenze lungo le seguenti strade: via Levi, dalla rotatoria dell’ospedale “Madonna delle Grazie” (compresa) all’intersezione con via Lanera; via Lanera dall’intersezione con via Levi all’intersezione con via Tamerici; via Passarelli, dall’intersezione con via Giglio all’intersezione con via Annibale di Francia; via Annibale Di Francia; via Gramsci, dall’intersezione con vico Gramsci all’intersezione con via Passarelli; via Passarelli, dall’intersezione con via Gramsci all’intersezione con via De Robertis; via Giglio; via Cappelluti, dall’intersezione con via Torraca all’intersezione con via Moro (rotatoria del Pino); strada comunale Aia del Cavallo; via Madonna delle Virtù, da piazzale Postergola a via Sant’ Antonio Abate; via Sant’Antonio Abate; via D’Addozio.

– Divieto di transito pedonale, eccetto residenti e in via del tutto eccezionale persone che comprovino di avere un valido motivo per il transito da valutarsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dalle ore 08:00 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 03:00 del giorno 30 giugno 2021 e comunque sino a cessate esigenze come di seguito precisato: via Volta; piazza Pascoli; via Ridola; vico Giumella; gradoni Municipio; via Pennino; via Duni; recinto Duni, vico I e vico II Duni; vico Case Nuove; calata Ridola; recinto Ridola; vico San Leonardo; vico delle Conche; scalinata recinto III Casalnuovo; via San Francesco Paolo Vecchio; via Conche; via Casalnuovo, dal civico 123 all’intersezione con via Ridola; vico I Casalnuovo; via Buozzi; vico Confalone; vico Purgatorio Vecchio; via Purgatorio Vecchio; via Ponte San Pietro Caveoso; via San Pietro Caveoso; gradelle San Pietro Caveoso; rione Malve; rione Casalnuovo; rione Pianelle; via San Potito; via Muro; via San Giacomo; via Sant’Angelo; piazza San Pietro Caveoso; vico Solitario, da Piazza San Pietro Caveoso sino allo slargo di S. Lucia alle Malve; terrazza panoramica Madonna dell’Idris; via Madonna delle Virtù, da piazza San Pietro Caveoso a piazzale Porta Postergola; recinto Ospedale Vecchio; recinto Santa Maria; piazza Sedile; via del Corso; piazza San Francesco.



– Estensione della ZTL Sassi (varchi via D’Addozio e via Buozzi) dalle ore 20:00 del 27 giugno 2021 alle ore 10:00 del 30 giugno 2021.

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli i giorni 28 e 29 giugno 2021 in viale Nazioni Unite, lato destro del senso unico di marcia, tratto compreso tra la rotatoria di via Moro e via Saragat, dove sarà consentita la fermata degli autobus extraurbani.

– Divieto di carico e scarico merci dalle ore 08:00 del giorno 28 giugno 2021 alle ore 03:00 del giorno 30 giugno 2021 in tutte le aree ricadenti nelle APU e ZTL dei “Rioni Sassi”, “Civita” e “Centro Storico” e nelle seguenti strade e piazze: via Aldo Moro, dall’ intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Rosselli, e confluenza laterale di immissione su via La Malfa; piazzale Moro; piazzale della Visitazione (intera area); via La Malfa, dalla rotatoria di accesso al piazzale del Comune all’intersezione con via Moro; via Roma, dall’intersezione con via Lucana a piazza Matteotti; via De Viti De Marco, dall’intersezione con via Spine Bianche all’intersezione di via Roma; via De Lorenzo, dall’intersezione di via Roma all’intersezione con vico IV Novembre; piazza Matteotti; via Matteotti; via Guerrieri (già vico I Cappelluti); via Tortorella e traversa laterale; via D’Alessio, dall’intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Matteotti; via Lucana, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Cappelluti; via Cappelluti, dall’intersezione con via Lucana-Don Minzoni all’intersezione con via Torraca; via Deblasiis; via e vico Persio; via Lucana, dall’intersezione di via Cappelluti all’intersezione con via Carlo Levi (Milizia); via Passarelli, dall’intersezione con via Torraca all’intersezione con via Lucana; via Gramsci, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con vico Gramsci; via Lucana, traversa di accesso al civico 113; via Lanera, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via delle Tamerici; via Castello, dall’intersezione con via Lanera al civico 12; piazzetta Bracco; recinto I Lucana, strada latistante scuola “Volta”; via Vena, dall’intersezione con via Caropreso-via Caropreso all’intersezione di via Lucana; via Chiancalata, dall’intersezione di via Lucana all’intersezione con via Minozzi; via Padre Giovanni Minozzi; via Ridola, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via Casalnuovo; via Duni; recinto Duni, vico I e vico II Duni; vico Case Nuove e arco in uscita su piazza Pascoli; recinto III Casalnuovo; via Casalnuovo, eccetto residenti, titolari di attività commerciali e ricettive che potranno transitare senza possibilità di sosta fino al civico 123 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente alle suddette categorie di utenti; via Casalnuovo, dal civico 123 all’intersezione con via Ridola; via Bruno Buozzi; piazza San Pietro Caveoso; via Madonna delle Virtù, da piazza San Pietro Caveoso fino al piazzale di Porta Postergola; via e piazza Duomo; via del Corso e traverse laterali; via delle Beccherie; piazza Sedile; via e piazza San Francesco.

– Revoca degli stalli di sosta a pagamento in concessione alla società Sisas Service ricadenti nelle vie e nei giorni in cui la sosta è vietata con il presente provvedimento.

– Diveto di accesso pedonale e veicolare ai cantieri edili ubicati in tutte le aree ricadenti nelle APU e ZTL Rione Sassi, Civita e Centro Storico e nelle seguenti strade e piazze: via Aldo Moro, dall’ intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Rosselli, e confluenza laterale di immissione su via La Malfa; piazzale Moro; piazzale della Visitazione (intera area); via La Malfa, dalla rotatoria di accesso al piazzale del Comune all’intersezione con via Moro; via Roma, dall’intersezione con via Lucana a piazza Matteotti; via De Viti De Marco, dall’intersezione con via Spine Bianche all’intersezione di via Roma; via De Lorenzo, dall’intersezione di via Roma all’intersezione con vico IV Novembre; piazza Matteotti; via Matteotti; via Guerrieri (già vico I Cappelluti); via Tortorella e traversa laterale; via D’Alessio, dall’intersezione con via Cappelluti all’intersezione con via Matteotti; via Lucana, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via Cappelluti; via Cappelluti, dall’intersezione con via Lucana-Don Minzoni all’intersezione con via Torraca; via Deblasiis; via e vico Persio; via Lucana, dall’intersezione di via Cappelluti all’intersezione con via Carlo Levi (Milizia); via Passarelli, dall’intersezione con via Torraca all’intersezione con via Lucana; via Gramsci, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con vico Gramsci; via Lucana, traversa di accesso al civico 113; via Lanera, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via delle Tamerici; via Castello, dall’intersezione con via Lanera al civico 12; piazzetta Bracco; recinto I Lucana, strada latistante scuola “Volta”; via Vena, dall’intersezione con via Caropreso-via Caropreso all’intersezione di via Lucana; via Chiancalata, dall’intersezione di via Lucana all’intersezione con via Minozzi; via Padre Giovanni Minozzi; via Ridola, dall’intersezione con via Lucana all’intersezione con via Casalnuovo; via Duni; recinto Duni, vico I e vico II Duni; vico Case Nuove e arco in uscita su piazza Pascoli; recinto III Casalnuovo; via Casalnuovo, eccetto residenti, titolari di attività commerciali e ricettive che potranno transitare senza possibilità di sosta fino al civico 123 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente alle suddette categorie di utenti; via Casalnuovo, dal civico 123 all’intersezione con via Ridola; via Bruno Buozzi; piazza San Pietro Caveoso; via Madonna delle Virtù, da piazza San Pietro Caveoso fino al piazzale di Porta Postergola; via e piazza Duomo; via del Corso e traverse laterali; via delle Beccherie; piazza Sedile; via e piazza San Francesco.



– E’ fatta salva la circolazione dei veicoli di servizio utilizzati per lo svolgimento dell’evento (navette e golf-car) all’interno delle aree e lungo le strade interessate dalle limitazioni e dai divieti di cui ai punti precedenti.

– Relativamente alla circolazione degli autobus del trasporto pubblico locale le corse interessate al transito lungo le vie interdette saranno soppresse e/o instradate lungo itinerari alternativi preventivamente stabiliti e comunicati dalla ditta Miccolis, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Matera e attraverso i mezzi di informazione.

I giorni 28 e 29 giugno 2021 sarà consentito il transito in via Aldo Moro ai veicoli diretti al Palazzo di Giustizia abilitati alla sosta all’interno del parcheggio con accesso esclusivamente da lato via Cappelluti/via Timmari (rotatoria del Pino).

Matera, 17 giugno 2021