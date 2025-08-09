sabato, 9 Agosto , 2025
Cronaca

Per Il Corriere della Sera di oggi, la Basilicata non esiste…e diventa Calabria…

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Sfogliando il Corriere della Sera di oggi, è capitato di imbattersi (a pagina 17) in una simpatica infografica delle regioni che dovrebbero essere chiamate nel prossimo futuro al rinnovo dei propri governatori e relativi consigli a corredo di una due pagine di articoli sul tema. Peccato che la didascalia relativa alla Calabria e al suo attuale presidente (per altro dimissionario) venga correlata alla Basilicata. Evidentemente in via Solferino sono rimasti al 2010 quando Rocco Papaleo declamava quel suo “La Basilicata esiste. È un po’ come il concetto di Dio. O ci credi o non ci credi”. E l’autore dell’infografica deve essere un inossidabile ateo. Si scherza, ovviamente, Cose che capitano…ai vivi!

