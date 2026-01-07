Per il Consiglio Comunale di venerdì, ancora il Toto presidente, 10 interrogazioni e 3 ordini del giorno

Dalla nota di convocazione del Consiglio Comunale di Matera, in seduta straordinaria alle ore 15:30 di venerdì 09 gennaio 2026 (e in 2^ convocazione alle ore 15:30 di martedì 13 gennaio 2026) si apprende che gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 1. “Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio)”;

2. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma dei Consiglieri Violetto, Lapolla, Suriano relativa alle opere “Il Cammino dell’Uomo” e la Fontana dell’Amore” – (Prot. n. 0110098/2025 del 24/10/2025);

3. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma dei Consiglieri Violetto, Lapolla, Suriano avente ad oggetto: “Area sgambamento via C.A. Dalla Chiesa” – (Prot. n.0111183/2025 del 28/10/2025;

4. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Recupero crediti e occupazione abusiva di immobili comunali” – (Prot.n. 0112233/2025 del 29/10/2025);

5. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Stato di avanzamento delle Case e degli Ospedali di Comunità previsti dal PNRR in provincia di Matera” – (Prot. n. 0114322/2025 del 03/11/2025);

6. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Mancata convocazione della Consulta Giovanile e inopportunità della permanenza in carica del Presidente in quanto segretario politico di partito” – (Prot. n.0116158 /2025 del 05/11/2025;

7. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Evento cena in data 10/09/2025 in Piazza San Pietro Caveoso” – (Prot. n. 0123461/2025 del 24/11/2025);

8. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Bennardi) avente oggetto: “Chiusura e limitazione del servizio Postamat in città per motivi di sicurezza, richiesta di chiarimenti e azioni urgenti dell’Amministrazione Comunale” – (Prot.n.0123461/2025 del 24/11/2025);

9. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Mancata pubblicazione del bando di gestione e mancata operatività del Terminal Bus di via Don Luigi Sturzo, richiesta chiarimenti e azioni urgenti” – (Prot.n.0123461/2025 del 24/11/2025);

10. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Mancata apertura al traffico dell’ultimo tratto di Via La Martella – Zona 33” – (Prot.n. 0123637/2025 del 24/11/2025);

11. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Bennardi avente ad oggetto: “Opera d’arte “Prato Rosso” di Salvatore Sebaste, violazione della condizione di donazione” – (Prot. n. 0131592/2025 del 15/12/2025);

12. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Schiavo) relativo, tra l’altro, all’istituzione presso il Comune di Matera di un Ufficio Comunale per la Programmazione Strategica e il Reperimento di Fondi Europei, Nazionali e Regionali (Prot. n. 0120823/2025 del 18/11/2025);

13. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Domenico Bennardi) presentato nella seduta del 30.12.2025 e depositato al tavolo della Presidenza alle ore 13:05 avente ad oggetto: “Borse di studio Matera 2026”;

14. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri (primo firmatario Marco Bigherati) avente ad oggetto: “Avvio del percorso istituzionale finalizzato alla candidatura della Città di Matera all’Access City Award 2028” (Prot. n. 0136539/2025 del 31/12/2025).”

Ricordiamo che le sedute consiliari si svolgono presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio e che le stesse è possibile seguirle in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo : https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”