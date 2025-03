Per il carro del Giubileo una Madonna ‘’ Regale’’

Lo è da sempre per lo splendore di fede e di rispetto reciproco che ha con la comunità materana. Ma per l’anno del Giubileo ci sarà un motivo per definirla ‘’regale’’. La Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna,sfilerà nella processione serale del 2 luglio sul carro trionfale di cartapesta con una nuova corona d’oro e un nuovo abito. E la conferma è venuta dal presidente dell’Associazione ‘’Maria Santissima della Bruna’’, Bruno Caiella, nel corso di un incontro alla ”fabbrica del carro” del rione Piccianello dove l’artista Francesca Cascione sta allestendo con pazienza e professionalità il manufatto di cartapesta.

La corona, ne avrà una anche il Bambinello, sarà realizzata dall’orafo materano Francesco Iacovone, grazie anche a una raccolta fondi e di oro tra la cittadinanza. La fusione e l’allestimento della corona avverrà nei prossimi giorni a Vicenza. Il nuovo abito è opera dello stilista Michele Miglionico, che aveva annunciato il dono dell’abbigliamento lo scorso anno. Caiella ha aggiunto che, in collaborazione con il Comune e la Fondazione ”Matera-Basilicata2019” si sta lavorando all’inserimento della Festa tra i beni immateriali dell’Unesco.



Quanto al carro trionfale , incentrato sul tema evangelico ” Mio Signore e mio Dio,tu mia Speranza ”, è al 30 per cento della lavorazione con l’allestimento dello scheletro ligneo – curato da Domenico Fittipaldi, che ha adeguato anche il telaio della porta per l’ingresso della Madonna- sul quale saranno collocate statue, pannelli e altri elementi decorativi. La consegna e la visita al carro sono previsti per metà giugno.Ma fino ad allora si lavorerà e sodo alla fabbrica del carro dove l’Amministrazione comunale ha finalmente completato i lavori di adeguamento, che consentono di avere nuovi spazi di lavoro, esposizione e per ammirare il carro dall’alto. Una struttura da utilizzare a tempo pieno, come ha ricordato il presidente Caiella, e attende che il Comune- componente dell’Associazione- assegni al sodalizio la gestione di quegli ambienti. Le lettere sono state inoltrate da tempo e ora si attende che dal Palazzo di Città si facciano passi conseguenziali.



Del resto il Comune ha mostrato attenzione verso la Festa, accreditando le somme dovute e ritoccando il contribuendo annuale. Si attende che la Regione, e altri enti, provvedano per l’anno in corso. La Festa ha costi che lo scorso anno hanno raggiunto 800.000 euro e tante voci da un anno all’altro aumentano… Ci sono i contributi dei privati. Ma per non avere problemi occorre aprire cuore e portafogli. Quanto al programma della Festa non ci sono novità di rilievo: la processione dei Pastori si svolgerà al Piano, per motivi di sicurezza, il numero dei cavalieri è contingentato a 80 e occorrerà trovare una sistemazione adeguata per il luna park. Nessun problema per i fuochi di artificio che si svolgeranno sulla Murgia, dopo le autorizzazioni regionali per il prossimo quadriennio. Quest’anno ritornerà a esibirsi una ditta campana. Il resto lo apprenderemo strada facendo. E’ festa della Bruna tutto l’anno…