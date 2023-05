Per il 2 giugno a Matera 13 insigniti al Merito della Repubblica

Sventola il tricolore in tutte le piazze d’Italia, emblema di unità e di fedeltà alla Costituzione. E quest’anno con un motivo in più per festeggiare la Repubblica e soprattutto quella ”Carta” oggetto di ricorrenti tentativi di forzature e di tentativi di sminuirne valori, significati e obiettivi come sta accadendo con il progetto di autonomia differenziata. Le riforme, laddove occorrono, si fanno per unire e non per dividere. Parole che accomunano quanti con orgoglio ricordano sofferenze, sacrifici e la gioia liberatoria che portò- dopo il 25 aprile 1943- alla fase costituente e alla nascita della Repubblica. A Matera la Prefettura, come di consueto, ha messo a punto il programma della giornata che comprende i solenni momenti celebrativi in piazza Vittorio Veneto e, successivamente, in Prefettura la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica per 13 concittadini. In serata, presso l’auditorium ”E.R Duni” il concerto dell’orchestra degli allievi del Conservatorio musicale.



Il 2 giugno si terrà la cerimonia per il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana in Piazza Vittorio Veneto, secondo il programma indicato nella locandina allegata.

Al termine della cerimonia in Piazza nel quadriportico del Palazzo del Governo saranno consegnate a 13 cittadini materani indicati nell’elenco allegato che si sono contraddistinti in campo lavorativo, sociale ed economico una onorificenza da commendatore, una da ufficiale e 11 da cavaliere.

Le onorificenze saranno consegnate dal Prefetto e dal Sindaco di residenza dell’insignito. Verrà infine consegnata al figlio sig Vincenzo DIMILTA la medaglia d’onore, alla memoria di Giuliano DIMILTA, militare, deceduto, nato a Accettura il 01.01.1921 internato in Bassa Sassonia, Germania, dall’11.09.1943 al 26.07.1945.

Alle ore 20.00 presso l’auditorium “Gervasio” gli allievi del Conservatorio Statale di Musica “ E.R.DUNI” allieteranno la cittadinanza con il tradizionale concerto del 2 giugno.

ELENCO INSIGNITI O.M.R.I.

Cavaliere Dott. Francesco AIELLO – MONTALBANO JONICO

Cavaliere Sig. Domenico CARBONE – GRASSANO

Cavaliere Dott. Giuseppe CASOLARO – TURSI

Cavaliere Sig. Donato COPPOLA – BERNALDA

Cavaliere Dott. Angelo DOTI – TRICARICO

Cavaliere Sig. Emanuele FRASCELLA – MATERA

Cavaliere Mar. Aiut. Giovanni GURRADO – MATERA

Cavaliere Brig.Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri Domenico LAVECCHIA – TRICARICO

Cavaliere Dott. Vincenzo MARRANZINI – MATERA

Cavaliere Dott. Stefano QUATRARO – MATERA

Cavaliere Dott. Pietro Nicola ZITO – MONTESCAGLIOSO

Ufficiale Prof. Dott. Francesco LISANTI – FERRANDINA

Commendatore Sig. Giovanni MARTINELLI – MATERA

INSIGNITI DELLA MEDAGLIA D’ONORE

Sig. Vincenzo DIMILTA alla memoria del padre Giuliano DIMILTA – ACCETTURA

IL CONCERTO DEL CONSERVATORIO E.R DUNI

CONSERVATORIO EGIDIO ROMUALDO DUNI MATERA

COMUNICATO STAMPA 2 GIUGNO

Si rinnova il tradizionale concerto dell’orchestra del Conservatorio di Matera per la Festa della Repubblica italiana del 2 giugno in collaborazione con la Prefettura di Matera. L’Orchestra formata da studenti e docenti tutor della massima Istituzione musicale sul territorio sarà protagonista venerdì 2 giugno con un concerto su musiche J.S. Bach e L. Van Beethoven. Protagonisti quest’anno studenti della classe di Direzione d’Orchestra del Maestro Pablo Varela e solisti selezionati con audizioni interne. Dopo il l’esecuzione dell’Inno di Mameli Elisa Calabrese al flauto eseguirà la Suite n.2 di Johann Sebastian Bach, sempre del compositore tedesco il pianista Alberto Paternoster sarà solista nel Concerto n.5 in fa mìnore, Andrea Di Cecca eseguirà di Ludwig van Beethoven il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in do maggiore op.15, concerto che sarà anticipato dall’Ouverture di Beethoven ”Zur Namensfeier”. A dirigere l’orchestra del Conservatorio della Città dei Sassi gli studenti dei corsi accademici di direzione d’orchestra Carla Capolongo, Domenico Famà, Mattia Gaudiano, Sara Lacarbonara, Romiria Lauria. Il concerto del 2 giugno rientra tra le attività di produzione artistica del conservatorio di Matera che vede in questi giorni impegnati quasi 500 studenti dei corsi di base, propedeutici e livelli accademici in “Saggi di studi” presso le Monacelle e concerti della “Chamber Music” nella Sala Rota e Auditorium del Conservatorio. Sul sito dell’istituzioni www.conservatoriomatera.it tutte le informazioni per le domande per gli esami di ammissioni per il prossimo anno accademico 2023/24.

A causa delle avverse condizioni climatiche il concerto che era previsto nell’atrio della prefettura si terrà nell’Auditorium del Conservatorio alle ore 20 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.