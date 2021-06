Pasquale Di Pede, il cantautore materano, che ci tiene eccome a passare dalle parole ai fatti a una offerta di turismo sostenibile, parte dal traffico per chiedere una svolta. E parte dall’aumento dall’aumento del traffico in centro, affinchè si metta mano a un problema di stretta attualità. Come scoraggiare l’arrivo e il transito di tante auto, camper e di altri mezzi ingombranti? Primo l’informazione all’ingresso della città con i parcheggi di prossimità. Con Matera 2019 era stata annunciata l’integrazione bus, treni fal e parcheggio di Serra Rifusa. Ma quel progetto, per motivi gestionali e organizzativi è rimasto sulla carta. In compenso c’è la moderna stazione di piazza Matteotti, con le corse di treni di sempre. Quanto ai parcheggi il bando comunale dovrebbe contribuire a migliorare le cose, nonostante la persistente chiusura per lavori di quello pubblico di via Lucana.Rispolverare quello in abbandono della futura stazione di Trenitalia al borgo La Martella? Maah? Troppo distante. E allora? Migliorare l’utilizzo di quelli esistenti. Servono informazione e promozione. Pasquale Di Pede indica altre opportunità con una revisione delle Zt, croce e delizia del rapporto tra amministratori, residenti e operatori economici. Chiede nuove politiche? Pasquale ci sono sempre Pum, Pums e via sparando…naturalmente con pallottole a salve. Servono volontà e risorse per attuare i piani. Nel frattempo lasciate l’auto o altro veicolo in posizione pericentrale. Due passi a piedi, con trolley al seguito non fanno male. Anzi..



LE RIFLESSIONI DI PASQUALE DI PEDE

In tutta le città d’Italia i residenti ma anche i proprietari di attività hanno posti riservati e parcheggi a costo calmierato.

Il problema che il centro città non può ospitare tutte le richieste di chi vuole transitare o parcheggiare.

Quindi, per questo una mobilità sostenibile va regolamentata. Così ovunque si istituiscono le ZTL si fa il parcheggio a pagamento si promuove il trasporto pubblico, (autobus navette taxi Ncc) si incentiva la mobilità su due ruote e anche pedonale. Si autorizza il carico e scarico delle merci in alcune ore, si dà il permesso a chi ha handicap. Si fanno i terminal bus si costruiscono nuovi parcheggi.

Tutto questo avviene o si rispetta nella nostra città.? Non mi sembra sopratutto col l’aumento e l’arrivo del turismo.

Ai turisti deve essere offerto uno di questi servizi per raggiungere la struttura dove alloggiare, o andare a pranzo.

Dopotutto il turista, che viene una tantum, se informato correttamente si organizza , mentre il residente che torna a casa tutti i giorni o il commerciante che apre la sua bottega tutti i giorni non può peggiorare la sua condizione tutti i giorni non trovando servizi adeguati.