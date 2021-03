Così proprio non si può andare avanti, come abbiamo riportato in precedenti servizi. Il toro, la situazione precaria della palazzina di via Gramsci che ospita i servizi di salute mentale e del Serd, va affrontato per le corna con un ” o dentro o fuori” comunque…Perchè se si intende ristrutturare, con adeguate risorse e progetti, e allora i servizi vanno trasferiti. Ma se l’impresa non vale la spesa e allora meglio pensare a un trasloco definitivo, magari nella struttura di via Rosselli .E della questione si sono fatti carico anche i segretari territoriali Giulia Adduce FP CGIL, Giuseppe Bollettino Cisl FP e Franco Coppola Uil Fp, con una argomentata e ”preoccupata” -per la situazione dei luoghi e per le precarie condizioni operative del personale e degli utenti -nota inviata al direttore generale facente funzione dell’Azienda sanitaria di Matera, Gaetano Annese. Si attendono impegni concreti per risolvere una volta per tutte la questione.



LA LETTERA DEI SINDACATI

Al Dott. Gaetano Annese

Direttore Generale F.F.

ASM – Azienda Sanitaria Locale di Matera

Agli organi di informazione

Oggetto: gravissima situazione di degrado e pericolosità dell’immobile di Via Gramsci a Matera, dove sono erogati i servizi del Centro di Salute Mentale e il SERD.

Si segnala la gravissima situazione di degrado e pericolosità dell’immobile di Via Gramsci a Matera, dove sono erogati i servizi del Centro di Salute Mentale e il SERD (Servizio Dipendenze Patologiche) dell’ASM. L’immobile è da tempo in evidente stato di incuria, nonostante si trovi nel centro della città di Matera e sia la sede degli ambulatori del Servizio di Salute Mentale e del SERD e, quindi, quotidianamente frequentato da cittadini e utenti che fruiscono dei servizi in questione.

Chiunque passi in via Gramsci non può che costatare quotidianamente lo sgretolarsi dell’immobile, che è diventato un pericolo anche per i passanti, oltre che per chi ci lavora e per i pazienti.

Il piano superiore è stato oramai dichiarato inagibile e gli ambulatori sono stati chiusi, determinando un ulteriore danno per i cittadini/pazienti fruitori delle prestazioni del Servizio di Salute Mentale. L’altro ieri si è poi sfiorata la tragedia per lo sgretolamento dei cornicioni, che si sono staccati dall’immobile e sono caduti sul marciapiedi, con conseguente intervento della Polizia Locale e transennamento dell’area.

Si parla da anni del trasferimento dei servizi ospitati nell’immobile di Via Gramsci nella sede di via Rosselli ex dispensario “Rocco Mazzarone”, che era stato appositamente ristrutturato; si tratta di un progetto ormai decennale di riallocazione dei servizi di Salute Mentale, tant’è che la Casa Famiglia di Matera ha trovato allocazione lì da molti anni.

Tanta disattenzione ed incuria sono l’esempio della rimozione della memoria del ruolo fondamentale che il Dipartimento di Salute Mentale ha svolto nella nostra comunità. Questa assenza di memoria storica è ancora più grave se si pensa a quanto sia importante questo ruolo nel periodo di emergenza pandemica che stiamo vivendo.

È necessario trovare immediatamente la soluzione alla situazione di degrado degli immobili nei quali vengono erogati i servizi Dipartimento di Salute Mentale e del SERD, individuando una nuova collocazione dignitosa ed adeguata, a tutela dei diritti dei cittadini e degli operatori che erogano i servizi.

Matera, 11 marzo 2021

FP CGIL CISL FP UIL FPL

Giulia Adduce Giuseppe Bollettino Franco Coppola