Per i ”Giochi” invernali” del 2025 Torino cerca Volontari

Ragazzi, sopratutto, se vi va di provare una esperienza, che può cambiarvi la vità e crearvi opportunità e prospettive di formazione, lavoro per un evento che vedrà giovani, da ogni parte del globo gareggiare negli sport invernali, beh…I Giochi Mondiali Universitari invernali sono lì che vi attendono dal 13 al 23 gennaio 2025, a Torino, Pragelato, Bardonecchia, Pinerolo e Torre Pellice. Questa sera , sabato 28 gennaio, al Pala Alpitour Isozaki di corso Sebastopoli 123, comincia anche la chiamata per i volontari e Paolo Verri, responsabile del programma culturale di Torino 2025, aspetta tutti… Ma prima riscaldamento musicale alle 21, inizio spettacolo alle 22, djset fino alle 2 del mattino, arriva la bandiera dei Giochi Mondiali Universitari da Lake Placid (New York). Fra due anni esatti duemila atleti e mille talenti del sapere invaderanno pacificamente Torino e le valli olimpiche. Naturalmente le pagine social dell’evento sono a disposizione per eventuali delucidazioni.



Domenica 22 gennaio- come riporta il sito del Comune di Torino- durante la Cerimonia di chiusura dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Lake Placid 2023, in diretta streaming, c’è stato il passaggio della bandiera FISU nelle mani del Sindaco Stefano Lo Russo, accompagnato dall’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari. La serata di oggi prevede, come riportato sopra, l’arrivo della bandiera mentre la musica impazzerà tutta la notte. E’ una tappa di avvicinamento. E per quanti hanno vissuto l’esperienza di Matera 2019 è un evento da non perdere.

pagine utili

Web: WUGTorino2025

Facebook: Torino2025

Instagram: torino2025_fisugames

Twitter: @torino2025

Youtube: Torino 2025 channel

LinkedIn: Torino 2025 FISU Games