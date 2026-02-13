Per Gratteri e Albanese stessa tecnica, si mente su ciò che dicono e li si attacca!

Cantava Venditti: “Hey, in questo mondo di ladri/C’è ancora un gruppo di amici/Che non si arrendono mai”…nemmeno dinanzi all’evidenza. Si nega ciò che è sotto gli occhi di tutti. Ma quando si intende far leva sul clima di tifoseria a cui è stata condotta l’opinione pubblica, il meccanismo è semplice: si sceglie la persona da bastonare e si comincia a ripetere a pappagallo ciò che gli è stato lanciato contro. Utilizzando tutta la potenza di fuoco di cui dispone il potere costituito: governanti che dichiarano a raffica, TV e giornali che amplificano con quant’altro a disposizione. Ci sono due casi emblematici trattati con la stessa tecnica: Francesca Albanese e Nicola Gratteri. Nel primo caso il trattamento, in verità, dura da tempo. Ma in questi giorni si è arricchito con un innalzamento del tiro della lobby filoisraeliana che in qualche modo sembra riuscire a condizionare i potenti d’Europa, considerato che costoro non hanno mosso un dito per fermare il genocidio in corso contro la popolazione palestinese. E visto che la Albanese si ostina e continua a fare il proprio lavoro a livello internazionale documentando chi copre, protegge, aiuta e si arricchisce collaborando con il governo di Israele, ecco che dalla Francia parte il là (utilizzando affermazioni false, mai da Albanese pronunciate) e si grida alla richiesta di dimissioni (non nuova per la verità) a cui si è accodata la Germania (prima fornitrice di armi ad Israele dopo gli USA e prima dell’Italia) e il nostro ministro degli esteri a palla. Bisognerebbe chiederle scusa e sostenerla nel difficile lavoro che sta compiendo per conto dell’ONU. Oppure contestarne il merito di quanto rivelato. Dovrebbe essere difesa dal governo italiano che invece la denigra. Sembra che ci penserà una parlamentare francese a quanto sembra. Gabrielle Cathala che su X ha preannunciato che: “A seguito delle dichiarazioni diffamatorie e delle false pubblicazioni diffuse, tra gli altri, dalla Sig.ra Caroline Yadan contro la Sig.ra Francesca Albanese, presento denuncia alla Procura della Repubblica di Parigi ai sensi dell’articolo 40 del Codice di Procedura Penale per diffusione di materiale fraudolento e diffusione di notizie false. Manipolare consapevolmente la verità per danneggiare un Relatore Speciale delle Nazioni Unite è un reato grave che merita di essere perseguito penalmente. [Gabrielle Cathala, Deputato per la 6a circoscrizione della Val d’Oise -LFI-NFP / Commissione Giuridica / Delega dei Diritti]. ” E sempre in Francia, l’associazione Giuristi per il rispetto del diritto internazionale (Jurdi) sembra abbia avviato un’azione legale presso la Procura di Parigi con una segnalazione per “diffusione di notizie false” attribuite a Francesca Albanese. Bene, eppur qualcosa, qualcuno a qualche latitudine e livello istituzionale si muove nel verso giusto. Allons enfants…

E poi c’è Nicola Gratteri, magistrato integerrimo e noto, che viene anch’esso messo in queste ore alla berlina da ministri e peones al seguito, sempre con la solita tecnica. Si prende una frase, la si estrapola e la si butta in pasto alla tifoseria. Anche in questo caso basterebbe poco a verificare (si tratta di una intervista video rilasciata a Lucia Serino per il Corriere della Calabria), ma chi se ne frega? Basta che parta la canea. E partita la canea Gratteri ha fatto il punto per chi è in buona fede: “Ho rilasciato due giorni fa un’intervista al Corriere della Calabria, un’intervista durata più di un’ora, nella quale, in una parte, abbiamo parlato ampiamente di quello che nei sette anni di mia permanenza alla Procura Distrettuale di Catanzaro ho fatto con i miei giovani colleghi e con la Polizia giudiziaria eccezionale, di altissimo livello. Abbiamo fatto cose importanti, indagini importanti e abbiamo ridato speranza ai calabresi. Premesso questo, parlando di Calabria e di ‘ndrangheta ho detto che a mio parere voteranno sì certamente le persone a cui questo sistema conviene, quindi tutti i centri di potere che non vogliono essere controllati dalla magistratura, come ‘ndrangheta, massoneria deviata. Per questo dico che i miei interventi non possono essere parcellizzati, non si può prendere un pezzettino. Io non ho detto, come strumentalmente si vuole far credere, che quelli che votano sì sono tutti appartenenti ai centri di potere, alla ‘ndrangheta e alla massoneria deviata. Quindi chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole, lui sì, alzare lo scontro. Ma io non ho nessun tipo di problema, perché il senso della paura l’ho superato 35 anni fa. Quindi state tranquilli tutti: non è con questi attacchi, con queste minacce, interrogazioni parlamentari, procedimenti disciplinari annunciati, che mi si mette a tacere.”

“Io non ho detto, come strumentalmente si vuole credere, che quelli che votano sì sono tutti appartenenti ai centri di potere, alla ‘ndrangheta, alla massoneria deviata. Continuerò a battermi per il No. Davanti a gente che scientificamente prende un pezzettino di intervista e la mette in rete pensando di scatenare chissà cosa, di intimidirmi o delegittimarmi dico che si sbagliano, stiano tutti tranquilli.” Ma tanto non basterà alla pletora che sta sostenendo questo tentativo di smantellamento della Costituzione e lanciata per questo a testa bassa contro la magistratura. Un pilastro da abbattere per raggiungere i propri obiettivi di avere le mani libere. Servirà forse a chi è in dubbio e in buona fede sul che fare, e a chi ha già compreso la posta in gioco e prova ad opporsi a questo disegno, per altro non nuovo da parte di chi quella Carta non l’ha mai sentita sua.