Per Gaza e per la Pace anche Matera lo ha ricordato al Giro

Lo hanno testimoniato e ricordato, un gruppo di cittadini, a quanti continuano a far finta di nulla sul massacro di civili, bambini, in quella striscia di sangue che sta segnando l’esistenza della striscia di Gaza ( Palestina) sotto la repressione che Israele sta portando avanti dopo -con rapimento di ostaggi- di Hamas dell’ottobre 2023. E così, come avevamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/giro-ditalia-a-matera-percorso-orari-divieti-e-numeri-utili/ a Matera,nei pressi dell’arrivo della quinta tappa del Giro d’Italia, alcuni attivisti- su iniziativa di Antonio Nacci- hanno portato con sé la bandiera della Palestina e quella arcobaleno della pace. Ma anche mostrato cartelli, con la scritta”20.000 Bambini. Uccisi. Nel silenzio del mondo”. Un messaggio chiaro che contrasta con il rosa della corsa. Un colore di speranza e di pace, che si spera possa arrivare sul traguardo della pace.