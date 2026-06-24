Per Francesca è l’ultimo Carro. Ma, mai dire mai…Sogni e progetti

Una serata, quella della benedizione e della visita al carro trionfale di cartapesta, https://giornalemio.it/cronaca/visita-al-carro-tra-colori-fuochi-dartificio-e-percorsi-obbligati/,atteso dagli artisti che lo realizzano con un pizzico di commozione, per un progetto portato a termine e per il giudizio del pubblico che ritorna anche di giorno per valutare. Per Francesca Cascione, alla quale avevamo auspicato il ”non c’è il,due senza il tre” è l’ ultimo anno, come aveva preannunciato. Rammarico? ” Chiaramente mi sono molto legata a questo lavoro – dice l’artista- e di anno in anno ho dato sempre di più, il meglio. E’ stata una sfida con me stessa. E, quindi, è chiaro come ogni cosa che finisce. Mi ero affezionata, però mi sono resa conto che ho bisogno di dedicarmi a dei progetti che riguardano la cartapesta, ma che avevo accantonato per tre anni. Periodo in cui mi sono dedicata completamente alla realizzazione del carro”. Partecipazione al concorso per la realizzazione del carro trionfale messa da parte per sempre? Ma mai dire mai? Francesca abbozza un sorriso e riprende la battuta. ” Mai dire mai? – commenta- chissà…”. Restano i tre anni trascorsi alla fabbrica del carro diventata per quasi sei mesi casa e bottega, con un cantiere laboratorio ”no stop” di buon mattino, fino a tarda sera. Sacrifici, con il compagno Domenico e i famigliari che hanno contribuito alle diverse fasi del progetto.” E’ stata senz’altro una esperienza positiva-continua l’artista- e con un obiettivo preciso. realizzare il carro trionfale di cartapesta per la festa del 2 luglio. Un manufatto atteso dai materani, che carica di responsabilità ma anche di profondo orgoglio perché io so di dare tutta me stessa”



E il carro di quest’anno sul tema ” il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi; anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri ” ne è la conferma con tante componenti che esaltano il tema del progetto e realizzano anche una aspirazione rimasta per tanto tempo nel cassetto.



” Ho dato tutta me stessa- aggiunge Francesca Cascione- perché era l’ultimo carro che avrei realizzato e per il numero delle statue è l’equivalente di due manufatti.E il risultato ha sorpreso anche me stessa quando l’ho visto terminato. La scena di Giuseppe di Arimatea che regge il corpo di Gesù, per esempio. Perché quel Cristo l’avevo modellato diversi anni fa per un progetto che non ho più realizzato. Avevo questo stampo e cercavo sempre l’occasione per realizzarlo in cartapesta. Non lo trovavo mai. Evidentemente era destinato a restare nel cassetto. Quest’anno l’opportunità e quando l’ho visto terminato ero davvero emozionata”.



E sul carro c’è qualcosa di Francesca, come gli occhi di un angelo sulla fiancata, la scena di una ultima cena in un ”lamione” dei Sassi, il gattino dei vicinati e la semplicità di tanti gesti che animano le scene. Tocchi di artista frutto di una sensibilità personale, che contraddistinguono i tanti aspetti del carro trionfale. Una eredità per i giovani che in futuro si cimenteranno per una nuova impresa. ” La mia esperienza- dice Francesca- è un esempio anche per loro. Perseveranza, tenacia dimostrano che prima o poi premiano. Non arrendersi mai.E’ quello che aiuta a crescere. Ho capito che ogni cosa arriva, prima o poi, o quantomeno te l’aspetti”. Concetti semplici,ma concreti che aiutano sogni e progetti a realizzarsi.

