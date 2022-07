Per Ferrovia e SS 7 ultime battute. Poi gli appalti.

Diamole atto, dopo averla visto all’opera per il completamento di un’opera trentennale come la Bradanica, per la quale occorre ancora lavorare per la ”copertura” della rete delle infrastrutture immateriali,come quella telefonica. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, su due emergenze infrastrutturali della Provincia di Matera, il completamento della Ferrovia dello Stato Ferrandina-Matera La Martella e l’adeguamento della statale 7 Ferrandina-Matera, che presenta un alto e ricorrente rischio di pericolosità, ce la sta mettendo tutta per giungere entro l’anno all’appalto, all’avvio dei cantieri nel 2023 e al completamento delle opere nel 2026, come vuole e vorrebbe il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dipenderà, precisiamo, da Rfi e Anas che per i progetti dovranno mettere all’incanto appalto da milioni di euro. E nel BelPaese esito e prosecuzione dei ”pubblici incanti” restano sempre un punto interrogativo. Non per questo bisogna fasciarsi la testa prima di rompersela. Magari la benedizione del parroco, come si faceva un tempo per la posa della prima pietra, potrebbe essere un buon viatico. Ma stiamo ai fatti e restiamo concentrati e con i piedi piantati per terra, animati dalla fede di San Tommaso che crede in quello che tocca e vede, memore di deludenti esperienze passate legate ad annunci, rimasti sulla carta. L’incontro di Matera con il Il viceministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli (Lega) è servito a fare il punto su quanto già emerso in altri incontri, su ferrovia e statale 7, a fissare l’assicella delle scadenze che contano a dopo l’estate.Il viceministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli ha assicurato pieno sostegno a seguire la piena attuazione dei progetti, finanziati anche con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il completamento della ferrovia dello Stato Matera-La Martella-Ferrandina e degli interventi riguardanti l’adeguamento della strada statale Ferrandina Matera, che si collega a sud con la fondovalle Basentana e le trasversali ”Bradanica” e ”Jonica” e a nord con la statale 99 e 96 in direzione Adriatica.



Precisazioni venute nel corso di una conferenza stampa, che ha visto gli interventi dell’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, del consigliere regionale Pasquale Carriello, tutti della Lega, e del sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S). ” Qualora ci fossero problemi sul cronoprogramma delle opere- ha detto il viceministro Alessandro Morelli- e al momento non ce ne sono il Governo interverrà per superarli. Del resto la Regione Basilicata ha indicato come prioritarie queste opere e Matera, per il ruolo turistico e culturale che svolge attende che siano risolti positivamente questi problemi”.



L’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, nel fare il punto, su quanto fatto finora nelle interlocuzioni con Anas e Rete ferrovie italiani e con gli enti locali, ha annunciato che per il progetto di completamento della ferrovia La Martella- Martella dopo l’estate ci sarà la firma, per l’atto definitivo, tra il presidente Vito Bardi e la Commissaria Vera Fiorani.Atto che dovrebbe consentire, dopo la gara di appalto, la cantierizzazione entro il 2023 e il completamento delle opere nel 2026. E una conferma che siamo ai dettagli è venuta dall’ing. Elisabetta Cocomazzo di Rfi.



Naturalmente, come sollecitato dal sindaco Domenico Bennardi, occorrerà lavorare nel frattempo ai progetti di prolungamento della tratta in direzione adriatica, per il quale – ricordiamo un incontro dello scorso anno in Regione, a Matera, con il commissario di Rfi Vera Fiorani- c’erano tre ipotesi di lavoro e una con l’utilizzo della trincea delle Fal. L’assessora Merra,in proposito, ha anche annunciato un incontro con il sindaco di Matera, per definire le scelte di percorso per la prosecuzione della linea ferroviaria in direzione Adriatica. Una scelta ”ristretta” e che potrebbe escludere proprio l’utilizzo del percorso della linea a scartamento ridotto…Attendiamo conferme e risultanze, con il supporto tecnico.



A fine luglio,intanto, nel corso di un incontro con l’ingegner Antonio Scalamandrè, responsabile coordinamento e progettazione dell’Anas, si avranno indicazioni precise sugli interventi e sugli aspetti progettuali da eseguir lungo la statale 7 ”Appia”. Incontro che anche in questo caso dovrà consentire appalti e cantierizzazioni dell’opera. I temi di confronto riguardano il tratto che dalla Sp 3 (ex ss 380 diretta a Metaponto) prosegue per Ferrandina e che può vantare su un minimo di dotazione finanziaria, anche per procedere alla sistemazione del tratto in frana a ridosso di Miglionico, poi c’è il progetto di by pass per Matera tutto da progettare e a quattro corsie ”come vorremmo che diventi l’intera statale” ha detto l’assessore Merra. Argomenti oggetto di confronto, e questo è un dato positivo, come ha fatto il circolo La Scaletta che con il presidente Paolo Emilio Stasi, ha evidenziato quanto ripetuto in altre occasioni. Opere importanti, ma con una tempistica contenuta. E su questo, ma non solo noi, ci metteremmo volentieri la firma e la parola fine, anche per quanti in diversi epoche ci hanno messo impegno e per smentire altri che hanno remato contro o hanno brillato per la loro assenza.