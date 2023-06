Per don Vito l’avvio del processo di beatificazione

Lo abbiamo conosciuto a Santa Lucia, negli ultimi anni di vita, dove era attivo il movimento studenti e ci aveva colpito per la semplicità e per le poche parole che spendeva per il futuro dei ragazzi più piccoli. ‘Seguiteli- diceva- sono il nostro futuro, soprattutto quelli che non hanno mezzi o vivono in una famiglia con tanti problemi’’. E l’attenzione verso i ragazzi poveri , con il suo progetto di Cittadella, rimasero sempre nel suo cuore. Ha lasciato un segno, una eredità che non è stata dimenticata. E così con una cerimonia solenne nella Cattedrale di Matera presieduta da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, giovedì 8 giugno 2023 alle ore 16.30 si aprirà la prima sessione del processo di beatificazione e canonizzazione di don Vito Staffieri, il sacerdote materano scomparso all’età di 106 anni in odore di santità. Lo ha reso noto l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Don Vito Staffieri, all’anagrafe Vito, Donato, Cipriano, Emanuele, nacque a Matera il 10 maggio 1885 e vi morì a 106 anni il 5 agosto 1991. Si prodigò per i giovani e per i poveri e per la ricostruzione della Chiesa di Santa Lucia . Il progetto più grande a cui si dedicò fu la “Cittadella” della umana e cristiana fraternità, il Villino del sollievo, che avrebbe accolto poveri e bisognosi. Con le offerte di denaro raccolte riuscì a comprare un pezzo di terra sterile sulle murge dove sarebbe sorta la Cittadella. L’ opera è rimasta incompiuta e quel terreno è memoria del luogo delle preghiere rivolte da don Vito al Signore in ginocchio con il capo chino e con il rosario nelle mani.



Profilo del Servo di Dio

don Vito Staffieri

Don Vito Staffieri, all’anagrafe Vito, Donato, Cipriano, Emanuele, nasce a Matera il 10 maggio 1885

e muore all’età di 106 anni il 5 agosto 1991. Attualmente il corpo riposa nel

“Cimitero vecchio” di

Matera. Primo di cinque figli di Nicola Antonio Staffieri e Angela Staffieri. Il soprannome della

famiglia era “Paradiso”, per indicare il benessere della famiglia, ma anche l’essere di indole gentile

e disponibile.

Don Vito scelse di

entrare nel seminario arcivescovile di Matera e il 16 luglio del 1911 viene ordinato

sacerdote.

Da subito riceve l’incarico di confessore presso San Rocco e Ospedale, San Francesco Assisi, Santa

Chiara e Santa Lucia. Oltre al rettorato di Santa Lucia, div

iene cappellano delle Suore di Sant’Anna

(ospedale) e delle Riparatrici del Sacro Cuore e assistente d’Azione Cattolica Giovani.

Appena ordinato sacerdote gli fu affidata la rettoria della chiesa di Santa Chiara. Qui operò

instancabilmente innovando il cul

to e la devozione verso la Madonna del Carmine e avviò il

catechismo. Reclutò i ragazzi dei rioni che sostavano nelle piazzette per tutto il giorno. A fine

catechismo don Vito regalava a ciascuno una caramella: in quegli anni di povertà una caramella era

una ricchezza per i ragazzi.

Già da allora aveva introdotto l’abitudine di riunire alla sera, a conclusione del giorno, le famiglie del

vicinato per la recita del Santo Rosario.

Reclutato nella prima Grande Guerra dal 1916 al 1919 e giovanissimo sacerdote f

u soldato di sanità

a servizio degli ospedali militari di Altamura, Bari, Canosa e di Salonicco, esperienza che gli provocò

una totale sordità.

Fu incaricato dall’Arcivescovo dell’epoca di occuparsi presso la Cattedrale di Matera della

formazione e del sostegno spirituale dei giovani sacerdoti. Furono da lui guidati, sostenuti: don

Pietro Tataranni, don Vito Fontana, padre Alba, don Giacinto Paolicelli, don Felice D’Ercole.

In Cattedrale trascorreva il suo tempo libero sempre in ginocchio davanti al Santis

simo Sacramento.

Divenne il confessore personale di Mons. Cavalla che nel 1949 lo elesse rettore di Santa Lucia, luogo

in cui vi era già la pratica dell’esposizione quotidiana del S.S. Sacramento. Le Suore Benedettine si

erano trasferite il 24 marzo 1797 n

ella chiesa di Santa Lucia e vi rimasero fino al 1938, anno della

morte dell’ultima conversa.

Soppresso il monastero dalle leggi eversive italiane postunitarie, la chiesa di Santa Lucia era caduta

in disuso e qui inizia la missione di don Vito: riportar

e alla luce la chiesa di Santa Lucia. Fu sostenuto

da alcuni collaboratori: don Salvatore Del Giudice prima e poi da don Franco Conese e nel 1951 si

aggiunse anche il novello sacerdote don Damiano Lionetti Si privò dell’abitazione paterna di salita

Castelvecchio per poter ristrutturare la chiesa di Santa Lucia e giunsero anche una serie di donazioni

per lo scopo: nel 1956 fu riaperta la chiesa di Santa Lucia e fu dichiarata dal nuovo Arcivescovo,

Mons. Palombella, “Santuario Eucaristico e Centro Diocesanodella Adorazione Perpetua”. Da quel

momento in poi, Don Vito decise di trasferirsi nella rettoria annessa alla chiesa e vi trascorse la sua

esistenza fino alla morte.

Il progetto più grande a cui si dedicò fu la “Cittadella” della umana e cristiana fraternità, il Villino del

sollievo, che avrebbe accolto poveri e bisognosi. Con le offerte di denaro raccolte riuscì a comprare

un pezzo di terra sterile sulle murge dove sarebbe sorta la Cittadella. L’ opera è rimasta incompiuta

e quel terreno è memoria del luogo delle preghiere rivolte da don Vito al Signore in ginocchio con il

capo chino e con il rosario nelle mani