Esempi e testimonianze di uomini e donne che hanno segnato per impegno, fede, nel rispetto dei valori cristiani, tanta parte della vita e della storia di Basilicata e non solo, contribuisce senz’altro a superare momenti difficili come quelli segnati dalle crisi (sanitaria, economica, esistenziale) procurate dalla pandemia da virus a corona. E la volontà messa in campo dall’associazione ” Amici di don Tommaso Latronico”, di valorizzarne figura e opera, avviando così il percorso di beatificazione, ne è una conferma. La nota di Paolo Tritto sintetizza la figura di Don Tommaso, che abbiamo avuto modo di apprezzare e conoscere a Matera. Figura amabile, disponibile all’ascolto e coerente con le scelte di vita, pronto a tirar fuori dal libretto giallo ” Le Ore” di JacaBook un salmo da commentare e da calare nell’attualità, in quel solco tracciato dal Vangelo e da don Giussani.

Comunicato stampa

Si è costituita l’associazione Amici di don Tommaso Latronico. L’atto costitutivo, dell’11 febbraio scorso, è stato sottoscritto da quindici soci provenienti da vari centri dell’intero territorio regionale.

Scopo dell’associazione è di chiedere alla competente autorità ecclesiastica di esaminare la possibilità di avviare la causa di canonizzazione di don Tommaso (1948-1993) un sacerdote diocesano, distintosi per zelo e santità, che ha lasciato un ricordo indelebile in coloro che lo hanno avvicinato, e di promuovere ogni idonea iniziativa per sostenerla, ponendosi come Attore sia nella fase diocesana che in quella romana.

Perciò essa intende ravvivare e diffondere la memoria di don Tommaso, rendere testimonianza delle sue virtù cristiane e delle qualità umane e spirituali, far conoscere e divulgarne la vita, il pensiero, l’opera e l’insegnamento. Tra le varie attività, l’associazione Amici di don Tommaso Latronico provvederà anche a raccogliere e custodire lettere, scritti, pubblicazioni, appunti di lezioni, fotografie, video, audio registrazioni o qualunque altra testimonianza riferibile alla persona di don Tommaso.

Don Tommaso Latronico nasce a Nova Siri il 17 novembre 1948 in una famiglia di quattro figli. Entra nel seminario di Potenza per poi passare in quello interregionale di Salerno. Conseguirà la licenza in teologia a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana.

È ordinato sacerdote a Roma il 28 giugno del 1973 dal cardinale Ugo Poletti; all’ordinazione partecipa anche Aldo Moro.

Incontra il movimento di Comunione e Liberazione e il suo fondatore, il Servo di Dio don Luigi Giussani. A Roma segue gli universitari di CL fino a quando nell’ottobre 1975 l’Arcivescovo di Matera, mons. Michele Giordano, gli chiede di dedicarsi all’insegnamento della religione nel liceo classico Duni di Matera.

In Basilicata, insieme alla locale comunità di Comunione e Liberazione, don Tommaso contribuisce a rilanciare la presenza cristiana nelle scuole e nella società regionale, condividendone la vita concreta nelle varie circostanze storiche, come il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto dell’80 e l’assistenza agli studenti dell’Università della Basilicata appena fondata.

Educatore appassionato, oltre che al liceo classico di Matera, insegna religione cattolica al liceo scientifico di Policoro e al liceo classico di Nova Siri, per l’istituzione del quale si era fatto personalmente promotore.

Nel 1982 torna nella sua diocesi di Tursi-Lagonegro, dove gli viene affidata la parrocchia di S. Maria Assunta a Nova Siri. Insegna Teologia dogmatica presso l’Istituto diocesano di Scienze religiose.

Nel 1992 viene colpito da una grave malattia. Pur segnato dalla malattia, scriveva: «O giovinezza, non ti ho perduta!… Se qualcosa riaccade, oggi, se gli occhi faticano a seguire le lettere, pure scorgono volti e gesti, se non è il ricordo a rendere amici, ma una cosa nuova e viva che sta accadendo ora, o giovinezza, non ti ho perduta».

Don Tommaso Latronico muore a Roma il 20 luglio 1993.

Paolo Tritto

Matera, 27 febbraio 2021

