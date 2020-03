E alla fine, dopo le indiscrezioni corse in rete, è arrivata la decisione finale del governo ufficializzata da Giuseppe Conte e la ministra Lucia Azzolina nella conferenza stampa conclusasi qualche attimo fa.

Le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, in via cautelativa, rimarranno chiuse da domani sino al 15 marzo, dunque dopo il parere favorevole rilasciato dal comitato tecnico scientifico che sta affiancando l’esecutivo in questo momento di emergenza nazionale. Successivamente – è stato detto- saranno fatte altre valutazioni in base all’andamento epidemiologico della diffusione del virus.

«Non è stata una decisione semplice, spero che i miei alunni tornino presto a far lezione», ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.