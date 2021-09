Fino a lunedì i dirigenti scolastici per controllare il green pass (obbligatorio per docenti e Ata) dovranno servirsi dell’app oggi in uso anche in bar e ristoranti. Ma da lunedì 13 – quando le scuole riapriranno in ben dieci Regioni con l’anticipo odierno dell’Alto Adige – si avrà a disposizione un nuovo strumento dedicato per verificare online la certificazione verde del proprio personale scolastico.

Trattasi di una soluzione tecnica approntata dalla Sogei in una decina di giorni per far dialogare il Sistema informativo dell’istruzione (Sidi) con la Piattaforma nazionale digital green certificate (Pndgc) per cui, agli 8.100 dirigenti scolastici (o ai loro delegati) basterà accendere il pc, collegarsi al Sidi, inserire le proprie credenziali (e il codice meccanografico dell’istituto) e cliccare su ok. A quel punto comparirà una schermata con i codifici fiscali del personale presente quel giorno e dovranno decidere se spuntare tutti i nomi o solo alcuni.

Un secondo click interrogherà il database del Pndgc, che fornirà in tempo reale l’elenco del personale identificato – a seconda che sia in regola o no con la certificazione verde – da un semaforo verde o rosso. Nel primo caso tutto ok, nel secondo partiranno gli approfondimenti (reali e non più virtuali) per capire se il diretto interessato ne sia realmente sprovvisto oppure se ci siano stati ritardi nella registrazione. E la differenza non è di poco conto, se pensiamo che dopo quattro giorni di “rosso” (anche non consecutivi) al quinto scatterà la sospensione dal servizio e dallo stipendio (fin quando non si torni in regola).

La verifica andrà ripetuta quotidianamente perché il sistema, a seguito dei paletti imposti dal Garante della privacy, non indicherà la data di scadenza del green pass (la cui validità salirà da 9 a 12 mesi) (disporre diversamente avrebbe svelato l’origine della certificazione verde: se da vaccinazione, guarigione o tampone. E, quindi , diffondere un dato sensibile. Per questo, non sarà possibile.)

