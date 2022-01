“Cattive notizie per i consumatori. Le bollette che arrivano in questi giorni a casa delle famiglie saranno effettivamente salate. L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha, infatti, comunicato gli aumenti relativi a luce e gas dal primo gennaio 2022. Tali aumenti saranno del 50 per cento per le bollette della luce e del 41,8 per quelle del gas e incideranno, rispetto al 1° trimestre 2021, mediamente sulle tasche dei cittadini di circa 823 euro per la luce e di circa 610 euro per il gas.”

Inizia così una nota dell’associazione di consumatori in cui si spiega che:

“Tutto ciò cade anche in un periodo di grave crisi economica e sociale a causa del Covid. Gli aumenti previsti non faranno altro che aggravare una situazione di insolvenza di molte famiglie, imprenditori, commercianti e operatori del terziario che, esclusi dal sistema bancario e non ricevendo aiuti dallo Stato, rischiano di cadere nelle mani degli usurai.

Gli aumenti non riguarderanno tutti ma solo per chi ha un contratto indicizzato, cioè che segue l’andamento dei prezzi del mercato petrolifero.

Contro questi aumenti e per ridurre i consumi i consumatori – ha affermato Marina Festa Presidente dell’Adiconsum di Matera – devono cercare di evitare di sprecare l’energia, lasciando le luci accese o gli apparecchi in stand by e cercando di organizzare al meglio le proprie esigenze energetiche nel corso della giornata, cercando di far andare gli elettrodomestici a pieno carico, ma è sempre poca cosa perché occorre ricordare che in realtà la parte del leone nella bolletta non la fanno i nostri consumi, ma altre componenti quali oneri di sistema, tasse, Iva, accise, canone Rai, molte delle quali con l’energia hanno poco a che fare.

L’Adiconsum di Matera, infine, si rende disponibile a verificare e controllare le bollette di luce e gas per individuare il miglior offerente.

È possibile farlo recandosi in Via Ettore Maiorana n. 31, tel. 0835330538, e-mail matera@adiconsum.it “